El Barça fa bo el resultat de l'anada contra el Wolfsburg i jugarà la final de la Champions a Torí

El camp deld’aquest dissabte en poc s’assembla al que les jugadores blaugrana van patir a l'anada dels quarts de final de la Champions de la. Aquell partit es va jugar a l’antic VFL Stadion. Van jugar Melanie Serrano, Marta Torrejón i Alexia Putellas i el resultat, 3-0, va suposar l’eliminació del Barça a Europa. Però ha plogut molt des d’aleshores. Tant, que ara les de Jonatan Giráldez ja sumenLa pròxima final de Champions serà el. El bitllet l’han guanyat, tot i que patint, després d’una anada i una tornada en què han estat superiors a les seves rivals. A l'anada van guanyar 5-1.Malgrat el resultat, i haver firmat la, el Wolfsburg no està al nivell del Barça. És un equip, que avui, encara que és entre els millors d’Europa, no ha sabut -o no ha pogut- donar el cop final aque, de tan superior,El partit ha estat, un match ple de diversió i de joc ofensiu. A Alemanya s’ha vist un contrast escandalós respecte el que es va viure a Barcelona, on el marcador es va aturar amb un resultat que ho diu tot. Aquesta vegada, els cinc primers minuts del partit han estat pel club alemany, que ha començat crescut i no ha deixat passar a les blaugrana del mig del camp. Però les de Jonatan Giráldez han sabut fer unHan sabut tenir la pilota i dormir al Wolfsburg. Per una plantilla a la qual li agrada el ritme. Tot i ser pragmàtiques, es notava que les jugadores no gaudien i això ha fet que cometessin alguns errors.Durant els primers 45 minuts, el Wolfsburg s’ha permès domesticar. No ha pressionat gaire a dalt ni creat dificultats., a qui no li agradava el que veia, tot i tenir el total del marcador a favor,a la segona part. En tots els sentits possibles. Han sortit Oshoala i Mariona per sacsejar el partit. Però,. El primer i polèmic gol del Wolfsburg ha arribat al minut 4, de les botes de Wassmuth, quecom a màxima golejadora d’aquesta edició de la Champions. Algunes jugadores del Barça s’han queixat d’una planxa, però l’àrbitra és de les que deixa jugar i ha acabat pujant al marcador. El segon gol no s’ha fet esperar gaire. Roord ha empès la pilota fins al fons de la xarxa al 59.Les centrals de Giráldez han començat a dubtar i el Wolfsburg ha començat a creure en el miracle.No obstant això,i, amb paciència, han pogut esquerdar la confiança de les locals i de l’afició,, que somiava amb Torí. Les de Jonathan Giráldez han fet una segona part per oblidar. Els hi ha durat poc la pilota, hi ha hagut moltes més arribades del Wolfsburg… I és que. Despersonalitzat, poc desinhibit, molt calculador, peròI a seguir pensant en fer de la història d'aquest Barça encara una mica més gran.

