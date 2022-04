«Alcarràs», l'estrena més vista aquest divendres a tota Espanya

Després del triomf ali el reconeixement al, la directora de cinemaha estrenat Alcarràs amb un nou premi: ha estat el, i a tot l'Estat, ambi 169 còpies en sales. També ha estat el tercer film en recaptació global i el primer en mitjana per còpia.Alcarràs és laen el rànquing publicat per ComscoreMoviesSpain per sota de El hombre del norte i Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore, totes dues estrenades anteriorment.El film explica la història deabans que els propietaris hi instal·lin plaques solars. Després del viatge emocional d’Estiu 1993, Simón torna a gravitar en les relacions familiars i en els xocs entre les diverses generacions que viuen juntes.

