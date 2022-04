Quins són els símptomes de la grip A i com els podem diferenciar de la Covid?

Símptomes generals de la grip A

Símptomes generals de la Covid

Després de l'auge de contagis per la Covid que hem viscut els últims dos anys,. Però el cert és que hi és i encara infecta. De fet,, Robert Güerri, ha explicat aquest divendres a RAC1 que. Dues malalties respiratòries que presenten símptomes molt similars.Quins símptomes presenten cadascuna d’elles?Els símptomes habituals són els: febre alta (igual o superior a 38º C), tos, mal de cap i dolors musculars i articulars. També pot haver-hi un augment de la secreció nasal, mal de coll, nàusees, vòmits i diarrea. Malgrat això, la malaltiai la majoria dels afectats es recuperen sense necessitat de rebre tractament antiviral o atenció mèdica. En la grip comuna, els símptomes són força similars. Comença de forma brusca, tenim febre alta, dolor muscular, tos seca, cefalees i mal de coll, malestar general, nas tapat, sensació de fred i secreció nasal.Si alguna cosa ens ha quedat clara després de la pandèmia, és queAl començament, quan van esclatar els primers casos, el símptoma clau era la pèrdua del gust i de l’olfacte. Amb l’arribada de les noves variants, aquestes característiques distintives han anat canviant i s’han anat convertint en afectacions més lleus.la fatiga extrema, la febre alta, una acceleració inusual del ritme cardíac, dolor muscular i de gola.Tot i les diferències entre ambdues malalties, en cas de dubte, hi ha la possibilitat de fer-se uni saber si es tracta de grip o de la Covid.

