El Madrid destrossa l'Espanyol i guanya la Lliga

L'no ha pogut fer res per impedir que elcertifiqui, aquesta tarda al, un nou títol de. Els blancs han derrotat els pericos per 4 a 0 i han guanyat matemàticament el campionat domèstic, lade la seva història. Els de, que ni tant sols ha hagut de posar l'equip titular per guanyar els blanc-i-blaus, ja poden centrar-se en el partit de dimecres contra elde, l'última prova per poder accedir a una nova final deEl partit ha estat plàcid i en cap moment l'Espanyol ha ofert resistència. Els blancs s'han avançat al minut 33 amb gol de, que també ha fet el segon, deu minuts més tard, després d'una errada greu de la defensa periquita. El Madrid ha continuat tenint ocasions de gol davant la feble defensa dels blanc-i-blaus, però la primera part ha acabat amb 2-0 al marcador. La graderia ha entonat des de ben aviat els primers crits de "".La segona part ha començat igual. En una jugada d'atac de l'Espanyol, els jugadors s'han quedat pendents d'un possible penal a l'àrea blanca, han perdut la pilota i, al contraatac, el Madrid ha fet el tercer gol, obra de. Més crits de "campions" a la graderia. Amb el partit sentenciat, Ancelotti ha donat minuts a, perquèpuguin descansar, ja pensant en dimecres. Precisament un dels jugadors de refresc, Isco, ha fet gol però ha estat anul·lat per fora de joc de Rodrigo. Minuts més tard, Benzema ha confirmat la desfeta blanc-i-blava amb el quart gol.Amb la lliga al sarró, el Madrid ja pot centrar-se en el partit més important de la temporada: la tornada de les semifinals de Champions contra el City de Guardiola. Al partit d'anada, a l', els citizens no van sentenciar malgrat que van jugar millor que els blancs. El resultat final, de 4 a 3, ho deixa tot obert per la tornada. Qui passi a la final s'enfrontarà, molt probablement, al, que a l'anada va derrotar elper 2 a 0.

