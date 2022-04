Vídeo | El gest d'una venedora de llaminadures amb un nen sord que emociona la xarxa

Increíble como te cae alguien genial solo con un vídeo pic.twitter.com/HZ2pdiVWwS — 𝕰𝖑 𝕯𝖎𝖆𝖇𝖑𝖔 (@intoxicaoo) April 27, 2022

Mi sueño siempre fue ser embajadora de @estrellagalicia y creo que tengo que aprovechar esto estrellita quiéreme xfa yo te quiero (adjunto pruebas de que le escribo asiduamente) pic.twitter.com/sp6HxTx5hJ — Belu 🌙 (@santobelen_) April 28, 2022

por favor que la vuelvan a poner en la tienda del cole necesito que esta historia sea infinita 💞🥲 https://t.co/6MBKoWl5sI — lola indigo (@lolaindigomusic) April 27, 2022

-@santobelen_ a Tik Tok- era, fins fa una setmana, una completa desconeguda per molts de nosaltres. Pera la xarxa social, ja no ho és. Belén Santo és una dependenta de llaminadures de(País Basc) que, un bon dia, es va creuar a la botiga amb un client especial:Com ho va descobrir és el que relata la tiktoker al vídeo. Resulta que la primera vegada que es van veure. Ella creia que era perquè volia robar alguna cosa, fins que es va fixar en l'aparell que duia a l'orella. Aleshores, es va adonar que el nen era sord i que la mirava d'aquesta manera perquè, amb la mascareta posada, no sabia si la Belén l'estava parlant. Un cop va saber del que es tractava, ella que tenia un mínim coneixement de la llengua de signes, li va dir "gràcies". El nen, emocionat, li va dir "de res".Dia a dia,per poder comunicar-se amb ell: “Hola, què tal?”, “Bona tarda”, “Jo no soc sorda, soc oient” o “Jo no sé llenguatge de signes, però vull aprendre’n per tu”. A través d’aquestes frases van anar construint una relació de confiança que s'anava fent més forta cada vegada. "Em vaig sentir superbé per ell.de llaminadures, explicava la Belén al vídeo de Tik Tok.El relat ha commogut molts usuaris de les xarxes socials, que veuen la seva història com un. A qui també ha arribat el vídeo és a, que li ha enviat, commoguda, cervesa gratis. Una demanda que havia fet la tiktoker basca.La Belén s'ha mostrat sorpresa per l'àmplia repercussió que ha rebut la història i fins i tot ha escrit al seu perfil de Twitter que "al meu cap l'està escrivint mitja ciutat" i que. Personatges populars com la periodistao la cantant i ballarinatambé s'hi han pronunciat.

