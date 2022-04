Vídeo en directe | Segueix el Barça-Wolfsburg de les semifinals de la Champions femenina

Els'enfronta aquesta tarda alen el partit de tornada de lesde la. Les blaugrana esperen certificar el pas a la final de la competició després de l'àmplia victòria al partit d'anada per 5-1 al, on es va aconseguir batre de nou el rècord del món d'assistència a un partit de futbol femení. Les dearriben amb un bon coixí de gols i són les clares favorites en el partit d'avui, tot i que l'entrenador ha demanat no confiar-se i sortir concentrades per evitar ensurts. Si passa, el Barça disputarà lade Champions consecutiva i optarà aque ja va aconseguir l'any passat.

