El govern espanyol no veu perillar la legislatura malgrat el «Catalangate»

El ministre de la Presidència,, ha celebrat que el govern espanyol no ha perdut cap votació durant la legislatura i ha defensat que "així continuarà". Així, l'executiu deno veu en perill la legislatura després que els republicans rebutgessin el decret anticrisi al Congrés, que es va convalidar per la mínima.Així s'ha expressat Bolaños en declaracions als periodistes en un acte per commemorar el 50è aniversari de la mort deEn relació al Catalangate, el ministre ha defensat que el govern espanyol "no té res a ocultar" i que "s'aclariran els fets". "Quan hi ha dificultats, el govern espanyol treballa amb diàleg", ha defensat.Aquesta setmana s'ha consumat el distanciament entrei el govern espanyol, però això no s'ha traduït en entrebancs significatius al Congrés. L'executiu ha pogut aprovar el seu paquet de mesures per pal·liar la crisi de la guerra d'Ucraïna amb els vots de. El suport dels republicans al govern espanyol està en l'aire arran de l'escàndol i l'independentisme reclama investigacions i que s'assumeixin responsabilitats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor