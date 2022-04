Mor Mino Raiola, un dels agents de futbolistes més poderosos del món

Després de dies d'incertesa, finalmentha mort als 54 anys a causa d'una malaltia pulmonar. Tot després que aquesta mateixa setmana el seu entorn hagués de desmentir la seva mort, que per desgràcia només s'ha acabat endarrerint alguns dies. El poderósde futbolistes estava ingressat a l'hospital des de feia mesos a causa d'unaEn una publicació al seu compte de Twitter, el seu equip ha comunicat la tràgica notícia, destacant de Raiola que ha mantingut la mateixa "" que quan defensava els seus jugadors enmig d'una negociació. "Ens n'ha fet estar", asseguren. Latambé assegura que el representant va canviar el futbol modern per garantir que els futbolistes tinguessin "un lloc millor" en el futbol actual.A més, també expliquen que la tasca que ha engegat Raiola durant aquests anys seguirà viva amb la "mateixa" de sempre. Ara, però, a banda d'agrair el suport rebut aquests mesos, la família Raiola demana privacitat i respecte per acomiadar una de les personalitats més importants del futbol delI és que la influència de Raiola al mercat futbolístic era de les més grans del món. En la seva cartera de representats hi ha estrelles com Zlatan, Erlingo Paul. L'agent italià va créixer als Països Baixos, on va fer el salt a l'elit amb el traspàs d'un jove Dennisa l'Inter de Milà. Des de llavors va anar escalant al sector fins a convertir-se en un dels més importants d'Europa. L'any 2020 va entrar a la llista Forbes amb uns ingressos superiors als

