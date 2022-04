Vídeo | El truc sorprenent per treure la pudor de la roba amb vodka

Us voleu posar una peça de roba i trobeu que fade tabac o de suor? No teniu a mà una rentadora o heu de marxar ràpid i no teniu temps de rentar-la? Hi ha unque et permetrà posar-te la peça de roba que necessites.Segons explica Rac1, cal una ampolla de, un polvoritzador i un drap de cotó. Omple de vodka el polvoritzador i ruixa'l sobre la peça de roba. Amb el drap de cotó humitejat, frega els llocs on faci més mala olor i deixa-la assecar a l'aire.Quan la roba estigui seca, s'haurà evaporat l'alcohol i quedarà un lleuger aroma de vodka, però no farà pudor perquè l'alcoholque feien mala olor. Ho podeu veure en aquest

