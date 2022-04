Els reptes de Xavi als jugadors del Barça per tornar a guanyar

L'entrenador del Barça,, té encara molt present la seva etapa com a jugador i sap què agrada als futbolistes, especialment a les estrelles d'un vestidor com el blaugrana. Aquest dissabte, en la roda de premsa prèvia al partit contra el, el tècnic de Terrassa ha explicat queper motivar els seus jugadors després d'unes setmanes de mals resultats i baix nivell de joc. Uns reptes que, si s'aconsegueixen, tenenEl Barça encara no té garantida la classificació per a lade l'any que ve i ha perdut els darrers tres partits al. Diumenge viatja a Mallorca i s'enfrontarà a un equip que lluita per la permanència i els blaugrana no es poden permetre més ensopegades si no vol veure en risc el principal objectiu de la temporada, que és quedar entre els quatre primers de la Lliga.Després de la derrota a casa contra elper 1 a 0 i ja sense opcions de guanyar la Lliga -si és que mai n'hi havia hagut-, Xavi ha hagut d'intensificar les consignes per motivar els seus jugadors, en un moment en què els objectius de la temporada semblen haver-se esvaït. Així, ha explicat que ha posat reptes als jugadors que, si es compleixen, van acompanyats de recompenses. Tot plegat, amb l'objectiu de motivar-los.Exemples? Fer gol en els primers vint minuts de partit, no encaixar gols, guanyar el partit... Tot això comporta recompenses. I quines són? Una, pagar un sopar, que l'entrenador es rasqui la butxaca. Precisament fa pocs dies, el primer equip va fer un dinar a laper reforçar les bones relacions al vestuari i conjurar-se per fer un bon tram final de temporada.

