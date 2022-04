Cuevillas creu que Puigdemont podria tornar a Espanya amb la comissió de l'Eurocambra que investiga Pegasus

L'advocat i diputat de Junts,, creu que l'expresident del Govern i eurodiputatpodria tornar a Espanya amb la comissió deque investiga el programa. "Si entra en territori espanyol com a membre de la delegació téd'aquesta condició", ha expressat en una entrevista a L'hemicicle, de Catalunya Ràdio.Cuevillas apunta que aquesta és "" i que entén que "si entra com a membre de la comissió de l'Eurocambra l'estat espanyol no s'atrevirà a detenir-lo". També creu que, sigui com sigui, Puigdemont "i tindrà reconegut el dret de poder tornar a Catalunya i a territori de jurisdicció espanyola". "L'altra qüestió és si l'Estat espanyol estarà disposat a respectar" les resolucions europees, ha afegit Cuevillas.Puigdemont ha avisat aquest dissabte que l'eina d'espionatge Pegasus és "". En una intervenció al plenari de laque s'ha celebrat a la seu de l'Eurocambra a Estrasburg, el també eurodiputat de Junts ha avisat dels riscos per als "drets fonamentals" que hi ha a la Unió Europea.que abusen d'aquestes eines", ha avisat Puigdemont en referència a l'escàndol d'espionatge i l'actitud de Brussel·les al respecte. Puigdemont ha lamentat que s'estan violant "la vida privada de famílies, periodistes, advocats i dissidents polítics".Elha activat una comissió d'investigació sobre el programari Pegasus, creat per l'empresa israeliana NSO, i la setmana que ve abordarà el Catalangate en un debat al ple. Puigdemont és un dels diputats afectats per l'espionatge de Pegasus, juntament amb Toni Comín, Clara Ponsatí i Diana Riba. A Europa, l'escàndol de l'espionatge a independentistes ha tingut repercussió mediàtica i fins i tot la Comissió Europea ha advertit que no es pot espiar els ciutadans.En tot cas, Puigdemont a dia d'avui gaudeix d', com a europdiputat, i les euroordres estan suspeses, tal com ha dit més d'una vegada el. De tota manera, la seva defensa no aconsella que torni a Catalunya perquè no hi ha garanties que l'Estat respecti aquesta immunitat com a eurodiputat. Per ara, les ordres nacionals de detenció continuen actives i el govern espanyol insisteix que l'expresident de la Generalitat ha de ser jutjat.

