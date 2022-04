Enxampen un diputat del parlament britànic mirant porno a un ple

El primer ministre del Regne Unit i líder del Partit Conservador,, ha expulsat temporalment de la formació al diputat, després que l'enxampessinal mòbil en una sessió plenària de laaquesta setmana. Un portaveu del grup conservador ha explicat als mitjans que es dura a terme unaper esclarir els fets i decidir, de manera ferma, que es fa amb Parish, que és diputat des del 2010. Mentrestant, l'acusat continuarà sent membre del Parlament.Preguntat per periodistes, Parish diu que ell no volia fer-ho, que va ser un, però que "deixarà que la investigació -amb la que ha assegurat que col·laborarà- ho dictamini". Malgrat aquestes declaracions, una companya de partit ha declarat que. Així com el va veure aquesta setmana mirant contingut inapropiat a la Cambra dels Comuns, també va ser testimoni que feia el mateix durant una reunió anterior. Parish ha declarat que "evidentment" pot "entendre" perquè les seves companyes "estan preocupades i".En una entrevista que ha publicat aquest dissabte el diari The Times, la dona del diputat, Sue Parish, explica que "mai havia vist fer una cosa similar al seu marit" i que. Sue també detalla que "tot ha estat molt vergonyós" i que "mai ho hauria d'haver fet amb gent mirant..., jo també ho estava".Un altre cas de sexisme ha indignat el Parlament britànic. Recentment, un diari local ha publicat un article en què un diputat conservador anònim afirma que la líder adjunta de l'oposició,, va tractar de distreure a Johnson a la Cambra dels Comuns creuant i entrecreuant les cames. El primer ministre ha criticat els comentaris, que ha qualificat de "misogínia" i Rayner ha dit que està "feta pols".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor