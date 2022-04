Rècord per obtenir el C2 de català: s'examinen 7.000 persones

Una xifra rècord de gairebé 7.000 persones s'examinen aquest dissabte per obtenir el certificat oficial deC2. Es tracta de la xifra més alta de peticions mai registrada en aquest nivell, i ha obligat el departament dea redimensionar l'organització i la logística dels exàmens per acollir tota la demanda.L'augment d'inscrits és d'un 192,38%, i s'atribueix als canvis anunciats per, que obligarà a acreditar el C2 per ser docent a partir del 2024. Enguany, 6.909 persones s'han apuntat a les proves, lluny de les 2.362 de l'any passat. Per atendre aquest augment, Cultura ha augmentat en 500.000 euros el pressupost dedicat a les proves.La Secretaria detambé ha format 100 nous examinadors i ha augmentat els espais on es poden fer els exàmens de C2 a Catalunya. En algunes localitats, l'increment de persones fent la prova ha estat especialment rellevant. És el cas, per exemple, de Sabadell, on s'ha passat de 113 a 489 inscrits, un augment del 332,74%. A Barcelona, l'increment ha estat del 148,88%, amb més de 2.000 inscrits, lluny dels 832 del 2021.En el conjunt de proves que organitza la Secretaria de Política Lingüística, dels nivells bàsic (), elemental (), intermedi (), suficiència () i superior (), s'ha passat dels 6.510 inscrits de 2021 als 10.316 de 2022, amb un increment global del 58,46%. Aquest dissabte es fan proves escrites ai la Geltrú. La segona part de l'examen són les proves orals, que es faran a la tarda, però també els dissabtes 7 i 14 de maig.El(CPNL) també ha atès la demanda de C2 amb una oferta extraordinària al mes d'abril de 32 cursos en línia, amb 632 inscrit. Es tracta d’una formació intensiva de 90 hores que té una durada de quatre mesos i que requereix una dedicació d'entre 10 i 13 hores a la setmana, amb un examen final per obtenir el certificat presencial.Les inscripcions als cursos delhan crescut un 10% aquest any, amb una priorització per als cursos del nivell inicial, especialment per als. Amb relació al tercer període d'inscripció de l'any passat, s'ha passat d’una oferta de cursos presencials del 3% a una oferta del 72%.

