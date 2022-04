El govern de Felipe González donava al règim argentí noms i cognoms dels manifestants contra la dictadura

L'executiu de(PSOE) va mantenir una estreta relació amb la dictadura argentina dealmenys durant l'any, segons ha pogut comprovar el diari Público. El digital ha explicat queargentí. A Madrid, interessava el suport dels colpistes per. I a Buenos Aires, el que volien era seguir de prop lescontra la dictadura a l'altra banda de l'Atlàntic.Així es va teixir unaque, en el cas espanyol, es van sol·licitar almenysel 1983. Un document al qual ha pogut tenir accés Público mostra com el governador civil de Madrid d'aleshores,, es posa en contacte amb l'ambaixada argentina per avisar-los que començarien a fer-se concentracions davant la seva seu. Concretament, Rodríguez Colorado els informa que havien resolt "concedir autorització a, que en nom de diverses associacions de dones" havia demanat permís per fer "una concentració el primer dijous de cada mes, a les 11 hores i amb una durada de mitja hora, davant de l'ambaixada".. Aquestes són les dades que el govern de González va filtrar al règim de Videla.A més, el governador també els indicava que Argüelles Menéndez tenia com a objectiu "solidaritzar-se amb les", un grup de dones a Argentina que es manifestava recurrentment a Buenos Aires per. Aquest dissabte, fa. El 1980, el règim de Videla havia assassinat a Madrid a una d'aquestes Mares,, que va ser segrestada a Lima i portada a la capital espanyola pels seus captors, que van posar fi a la seva vida en un hotel del carrer Muralto. El cas va ser tancat en qüestió de mesos per un jutjat de Madrid malgrat que existien empremtes dactilars dels assassins.Mentrea Madrid, Barcelona, Bilbao, Cadis, Vigo i Les Palmes, el febrer del 1983 González rebia a la capital a una delegació de les Mares encapçalada per, que deien després de la visita que el president havia estat "molt comprensiu i humà". Dos mesos després, el llavors mandatari del PSOE remetia una carta a Carmen Vidal Fernández, representant de la, on assegurava que "d'aquests segrestos iper a arribar al total esclariment dels fets".Deixant de banda el que feien els seus mandataris,es va convertir durant els anys que va durar la dictadura argentina en una. Jorge Rafael Videla era conscient de la repercussió de les denúncies a les protestes i per això va decidir seguir-les de prop amb la complicitat del govern espanyol. La filtració de dades detallades n'és la prova.

