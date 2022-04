Troben calcinat el cotxe de Josep Bou a Barcelona

Me acaban de quemar el coche en Barcelona.



Esperaré el parte policial, pero sí anuncio que nada me detendrá en el cumplimiento del deber y mi trabajo. pic.twitter.com/bKhtWpwYaG — Josep Bou Vila 🇪🇸 (@josebouvila) April 30, 2022

El cotxe deha estat trobat calcinat a Barcelona. El regidor dela l'Ajuntament de la capital catalana ho ha denunciat a través de Twitter i, a l'espera de conèixer les causes, ha assegurat que "ningú" l'aturarà en el compliment del seu "deure i treball".Fonts dels populars a Barcelona citades per Betevé expliquen que Bou i altres membres del partit tenien una trobada amb militants i simpatitzants al barri d'a les 11 del matí d'aquest dissabte. Pocs minuts després d'aparcar al mateix barri, s'han adonat que el vehicle estava cremant.Fins al lloc dels fets hi han assistit agents de lai membres del cos dede Barcelona, que han pogut apagar el foc. Encara s'investiga si les flames han estat provocades o s'han produït a causa d'un error mecànic del vehicle.

