Detingut un aspirant a la Guàrdia Urbana de Barcelona per abusar sexualment de quatre companyes

Elsvan detenir el dijous 28 d'abril un aspirant de lade Barcelona (GUB) per presumptament haverde quatre companyes d'estudis, segons ha avançat el digital Crònica Global i ha confirmat l'ACN.L'home hauria comès les agressions el cap de setmana passat en un local de Sabadell en una festa de la promoció per haver superat la meitat dels estudis. Els Mossos van arrestar l'alumne a la mateixa, a, després de la denúncia de les víctimes i aquest ha estat expulsat de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).Segons detalla la periodista Anna Punsí, el detingut ha quedat ja en llibertat amb una ordre d'allunyament de les. L'individu té 40 anys i, segons les denúncies de les quatre companyes d'estudis, va abusar sexualment d'elles durant la nit del 22 d'abril en un local de Sabadell on se celebrava el "" del curs de formació bàsica de policia.A banda de les quatre afectades, també han declarat sis companys més que van ser testimonis dels abusos. El detingut al·lega que anava molti els excompanys de la secció el defineixen com un noi discret, que passava desapercebut i que no intervenia a classe, però que va alertar que quan sortissin de festa "". Afers Interns dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han obert una investigació conjunta per tal d'esclarir els fets.

