Investiguen si 150 persones més han estat espiades amb Pegasus

Novetats en el cas. Citizen Lab investiga si hi ha 150 persones més afectades per l'espionatge amb el software, segons publica aquest dissabte el diari El Confidencial. En concret, el rotatiu apunta que els 65 espiats inicials estarien col·laborant amb la plataforma vinculada a la Universitat de Toronto per aclarir si, a través de l'accés als seus dispositius, es va espiar també a part dels seus contactes.Entre els nous possibles afectats hi hauria periodistes de mitjans de comunicació catalans i estatals, segons explica el mateix rotatiu. En cas de confirmar-se, es tractaria d'una segona fase de l'espionatge amb afectats fora de la primera línia política. Les primeres informacions sobre el cas van desvelar l'espionatge als presidents, a més de l'entorn deAra, segons detalla el mateix mitjà de comunicació, les persones espiades pertanyerien a una segona plana política. Entre elles, hi hauria membres de l'i també dels. A més, també hi hauria personalitats de fora de Catalunya -, de, ja consten entre els espiats-.L'escàndol ha generat un nou terratrèmol a la política catalana, però especialment a l'estatal. El Govern ha "congelat" les relacions amb l'executiu defins que no hi hagi explicacions sobre el cas i el vincle amb el, mentre quetambé li ha retirat el suport al Congrés dels Diputats. L'independentisme exigeix, com a mínim, la dimissió de la ministra de Defensa,, màxima responsable dels serveis d'intel·ligència espanyols.Mentrestant, l'independentisme ha activat aquest divendres l'ofensiva jurídica. No se seguirà una estratègia unitària, si bé totes les vies formen part de la mateixa resposta jurídica contra el que es considera un cas de "persecució ideològica" contra els independentistes. El recorregut serà llarg i tot just comença, però les defenses -principalment- confien a obtenir resultats tant a nivell català i espanyol com a Europa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor