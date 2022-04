té un paper molt important per mantenir una bonatantcom. A mesura que ens fem grans, però, veiem com les nostres pautes de son van canviant. Ens acosta adormir-nos, mantenir-nos adormits, dormir més hores, o, en conclusió, dormir de la millor manera. I no és res menys greu: es creu que aquestes alteracions del son poden contribuir ali als trastorns psiquiàtrics quan ens fem grans.Ara, segons una investigació publicada a la revista Nature Aging, s'ha conclòs que a partir dels 40 anys cal dormir. Ni més ni menys. Els científics han examinat dades de gairebé 500.000 adults d'entre 38 i 73 anys deli han acordat que set hores de son per nit és la quantitat òptima per al rendiment cognitiu i per a una bona salut mental.A més, les persones que dormien menys de set hores experimentaven més símptomes d'i un pitjor benestar general. Però no és només dormir poc. Els investigadors afirmen que la durada insuficient, però també excessiva del, pot ser un factor de risc de deteriorament cognitiu a l'envelliment.Aquesta afirmació és sostinguda també per estudis anteriors, que han assenyalat una relació entre la durada del son -insuficient o excessiva- i el risc de desenvolupar malalties vinculades amb el factor de l'edat, com poden ser l'o la. Els investigadors d'aquest estudi també recorden que dormir bé "sempre és important", però que ho és encara més quan envellim.

