Les ciutats d'Europa on es beu més cervesa

Laés una de les begudes més populars tant al món com a, on especialment hi ha molta tradició de consumir-la gairebé en qualsevol mena d'ambient o situació. Ara, un estudi d'una web britànica a partir de diferents dades de consum ha elaborat un rànquing de les ciutats europees on es beu més cervesa.En primera posició, sense massa sorpresa, es troba. La capital de laés popular per la seva tradició cervesera i pels seus carrers es troben desenes de bars on es poden trobar moltes varietats d'aquesta beguda alcohòlica. En concret, cada ciutadà consumeix 144 litres de cervesa a l'any.Els tres primers llocs del rànquing els tanquen dues ciutats poloneses,, amb 127 litres de cervesa a l'any per persona. Es tracten, com en el cas de Praga, de dos territoris populars per la seva àmplia, i el paper del turisme també influeix molt a fer que liderin el rànquing.també està present en el rànquing. La capital catalana, segons aquest estudi, registre 104 litres de cervesa anuals per cada ciutadà. És el mateix que passa en el cas de. Pel que fa a altres territoris d'Europa que apareixen al rànquing hi ha les ciutats alemanyes, la italianai la finlandesa

