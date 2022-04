Primer ajuntament que signa un conveni amb el Consell per la República

(Segrià) ha estat el primer ajuntament català en signar un conveni de col·laboració amb elamb l'objectiu d'impulsar una(ID) catalana i apostar per una contractació pública "coherent" amb el que defensa l'independentisme, ha apuntat el conseller responsable d'acció econòmica del Consell de la República,L'adhesió al conveni s'ha aprovat aquest divendres durant el Ple municipal amb els vots a favor dels 6 regidors dei els 2 d', tot i el vot en contra dels 3del PSC. Es tracta d'un pla pilot i s'espera que la resta d'ajuntaments amb majoria republicana s'hi adhereixin els pròxims mesos. Aquest acord contempla, per una banda, implementar l'ús de la Identitat Digital Republicana per accedir a equipaments i serveis municipals de Torres de Segre, com ara les piscines, al pavelló municipal o activitats esportives, ha explicat l'alcalde.En aquest sentit, la responsable de Política d'Acció Interior del Consell per la República,, ha detallat que amb l'el ciutadà podrà fer ús dels serveis municipals com una passa més "cap a la desconnexió amb l'estat espanyol" i celebra que "per primer cop es podrà fer servir de manera institucional". A més, ha afegit "la IDR representa els valors que volem: democràcia directa, transparència, seguretat i noves tecnologies. Una nova República que representi els valors del segle XXI".Per l'altra, el Consell oferirà unsobre la contractació pública amb l'objectiu de dur a terme un consum institucional republicà. És a dir, expliquen, en clau de, amb una perspectiva de gènere i mediambiental, respecte per la llengua i enfocada a la ciutadania.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor