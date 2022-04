Els Estats Units anuncien que estan entrenant soldats ucraïnesos

Altres notícies que et poden interessar

Elshan anunciat que estan entrenanten instal·lacions militars nord-americanes a. "Aquests esforços es basen en l'entrenament inicial d'artilleria que les forces d'Ucraïna ja han rebut a altres llocs, i també inclouen entrenament als sistemes de radar i vehicles blindats", ha detallat el portaveu delAbans de la invasió russa, els Estats Units van ordenar l'evacuació de les seves tropes presents a Ucraïna. Ara, aquests més de 150 membres de l'exèrcit seran reassignats per entrenar els soldats ucraïnesos, una decisió que "dona suport directament als recents paquets d'assistència de seguretat" per castigarper laPer altra banda, el Kremlin insisteix a l'i als seus estats membres que deixin d'enviar armament a Ucraïna "si de veritat volen resoldre la crisi". El ministre d'Exteriors rus,, també ha fet referència a la situació a, on ha acusat Occident de portar acap a l'OTAN, cosa que "no ajudarà a la seva seguretat".Mentrestant, la guerra a Ucraïna supera ja els dos mesos. El president del país,, ha alertat d'un possible trencament de les negociacions de pau per l'actuació de les tropes russes. El líder del país s'ha referit especialment a la situació a, ja sota total control rus, que ha definit com un "camp de concentració rus". "El comportament dels ocupants no és molt diferent del delsquan van ocupar l'", ha assegurat.​​​​​

