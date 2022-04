Almenys 24 mitjans internacionals han entrevistat el Govern pel «Catalangate»

I tota aquesta premsa mundial...

Per Vella guarda el 30 d'abril de 2022 a les 11:05 0 0

Que fara igual que va fer amb la declaració de independencia del Puigdemont, escapar-se a correr com va fer el president, i els governs d´aquesta premsa internacional USA, Gran bretanya, França, i altres, ja han dit que enviaran tropes a catalunya per declara la guerra a Espanya, ara tenin la permisa de la guerra de Russia, i parlan de Russia, que no diuen aquest premsa internacional la possible conecció de Waterloo amb els Russos per part del Puigdemont.. que hi diuen els Isrraelites amb el programa que ells van fer de Pegasus, també aquest premsa internacional destapara tots els draps bruts dels seus respectius països, o ara vol fer una permisa sobre el famos catalangate, i posats a fer, hi ha moltes coses dins del procès soberanista que no sabem i que han fet, la més importan es on han fracassat els liders independentistes perque no hi ha independencia o no l´han aconseguit, jo si tinc diners compro unes quantes portades internacionals es a dir el que fa el departament d´acció exterior, perque parlin del catalangate, peró al final d´aqui unes semanes o mesos, us penseu que els països diran que Espanya te de donar la independencia a Catalunya pel cas dels espionatges als independentistes mireu jajajajajajajajajaj, ho tornem a dir podem enviar suculentes informacions a certs països de la UE de que parin les ajudes post-covid, ja que aqui a catalunya presenten projectes sense tenir els terrenys on fer-los, hi ha molts pelotazos dins de la independencia, que molta gent amb el cuento de la independencia han tingut suculentes desviacions de diners....mira ja teniru pancarta per la proxima mani del 11S, ENS ESPIEN...apa ja podeu llogar autocars i performaces... per cert quan sira la proxima performance de detenció del Puigdemont, i ara sira més sonada ja que surtiran tots els espies... per espiar...au venga Puigdemont animat que ja en tenim ganes, ara que ve el bon temps, jo proposa que la proxima detenció del Puigdemont a la UE sigui... sigui...ummmm a si a Hongria...