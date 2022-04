Sánchez Llibre: «Incrementar un 8% els salaris suposaria tancar per a moltes empreses»

El president de, ha defensat queuna"assimilada" a l'increment de la inflació. Amb el cost disparat de l'energia i les matèries primeres, Foment defensa que "moltes empreses haurien de tancar si apugen els salaris al voltant del 8%, com reclamen els sindicats". La patronal proposa un increment escalat en tres anualitats – 3,5% enguany, 2,5 l'any que ve, i 2% el 2024- tot i que alguns sectors hagin pactat augments del 4% al 6%. També demana al govern espanyol"perquè puguin arribar a final de mes i atacar de manera "efectiva i precisa"Sánchez Llibre ha assenyalat que la inflació d'enguany "és un dels elements més nocius i perniciosos" per a l'activitat econòmica i les famílies i ha celebrat que s'estigui moderant –un 8,4% aquest mes d'abril segons l'indicador avançat. El president de Foment del Treball ha assenyalat que aquest–sobretot de l'energia i les matèries primeres- també. La taxa ds'ha incrementat una dècima respecte a finals de 2021, situant-se en el, segons les dades publicades aquest dijous a l'Enquesta de Població Activa (EPA). "És una conjuntura que", ha assenyalat.La patronal insisteix en lesque el govern espanyol hauria de posar en marxa perquè així sigui. D'una banda, Sánchez Llibre ha recordat que laha estudiat i concretat les despeses "ineficients" que es podrien alliberar dels pressupostos generals, un, que podrien posar-se a disposició d'una "economia més productiva i més competitiva".Contra la inflació que serà alta enguany, també recomana que l'executiu espanyol "sigui sensible" davant l'actual conjuntura econòmica i deflacti la renda de les persones físiques, per "assimilar" el nivell d'ingressos de les famílies alsdurant els pròxims mesos. Finalment, la patronal també demanael 25% del PIB que representa l'a Espanya. "25 euros de cada 100 no paguen impostos i", ha denunciat Sánchez Llibre.

