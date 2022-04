Oriol Mitjà es disculpa per les seves polèmiques paraules: «No vaig criticar tota una generació»

Semblava que la pandèmia s'havia acabat, però no per a. L'epidemiòleg ha generat un gran rebombori aquesta setmana pel seu avís sobre l'inici d'una setena onada que, de moment, no sembla desbocada. De fet, els hospitals continueni es troben en mínims de tota la pandèmia.Una de les qüestions més controvertides que va tocar Mitjà va ser una crítica als millennials: "però no responsabilitats. Em preocupen", va exclamar al Planta Baixa de TV3. Les seves paraules van provocar una allau de crítiques per part dels usuaris de Twitter.Doncs bé, Mitjà ha rectificat -lleugerament- aquest divendres: "perquè no volen tornar a portar mascareta", ha matisat. "Relativitzes la molèstia de la mascareta quan has vist morir desenes de persones pobres per la manca de medicines bàsiques", ha dit en referència a la seva tasca a Papua Nova Guinea."Sí, demano més autocrítica als millennials, als Z, i a la població en general, igual que jo també faig molta autocrítica", ha afegit. "Només podem aspirar a millorar si abans entenem quines son les nostres febleses", ha dit abans de desitjar

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor