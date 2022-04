Mor el conductor d'una moto en un accident a la C-16

El Servei Català de Trànsit ha informat aquest divendres a la tarda deque ha sortit de la via a la, al punt quilomètric 100 a l’altura de. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 17.04 h.Arran de la incidència, s’han activat diverses patrulles dels, tres dotacions delsi dues ambulàncies del. Pel que fa a l’, s’ha tallat la via en sentit sud i s’han fet desviaments per la. A hores d’ara, la circulació ja està normalitzada.que han provocat la sortida de la via del conductor, dei únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima, sónles persones que han mort en accident de trànsit -enguany- a la xarxa viària interurbana de(dades provisionals).

