El president del govern espanyol,, ha fet el pas definitiu per augmentar el pressupost del ministeri deels pròxims anys: ha fet arribar la seva voluntat a la Comissió Europea. En l'escrit, enviat aquest mateix divendres, ha detallat el camí que seguirà perquè la despesa en armament passi a ser de fins all'anyper complir amb les exigències deEl primer serà incrementarla despesa enels pròximsi fer que, de cara el, aquesta arribi a ser de fins a ldel PIB. La decisió d'incrementar els comptes ja la va anunciar el govern el passat 14 de març, però ara, en detallar a Brussel·ls els objectius a assolir, la voluntat és ferma. L'anunci ha tornat a aixecar crítiques entre els socis d'executiu i d'investidura del PSOE. EH Bildu, Más País i Compromís, entre d'altres, tampoc han avalat l'augment.La decisió ha quedat recollida com a "element destacat" al, on es detallen les despeses i ingressos de les administracions estatals, i a l'. L'augment de la despesa es traduirà en el. Però mentre incrementen els diners en Defensa,dedicada a altres matèries, que passarà del 50,6% del PIB fixat per enguany al 44,3% el 2025 amb el propòsit de reconduir el dèficit.En aquesta línia, l'augment del recapte d'enguany ha permès que l'executiu de Sánchez hagi pogutdel 2022, en el 5%, amb el propòsit que el 2025 torni a estar per sota del 3%, un topall que si se supera es considera excessiu. Aquests comptes són sobre els quals es començaran a construir els pressupostos generals de l'Estat dels pròxims anys, tot i que aquestes estimacions s'actualitzen semestralment al ritme de l'economia, adverteix el govern.En l'anunci que ha fet l'executiu aquest divendres, únicament s'han contemplat. El primer és l'vinculades a l'IPC, que haurà de tenir en compte la inflació. La segona partida és la, a la qual el govern ha evitat posar número, tot i que ha assegurat que estarà en línia amb l'increment de preus dels pròxims anys. En tercer lloc, està laper les despeses no contributives. I el quart, és l'augment del pressupost de Defensa, que porta in crescendo des del 2017 Tot en un divendres mogut econòmicament parlant, en què hem sabut, per exemple, que es preveu que l'com estava previst que ho fes. L'objectiu de l'any, ara, del govern espanyol, és delenfront del 7% marcat a començaments d'any.

