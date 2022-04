Així pots esborrar l'historial de Google Maps per protegir la teva privacitat

dels seus usuaris per a millorar la funcionalitat de la majoria de les seves aplicacions i serveis. Especialment, que requereix de manera obligatòria les teves dades d'ubicació per a poder fer servir diverses de les seves funcions, com saber quin és el camí per arribar a un lloc determinat o en quina zona et trobes si t'has perdut. Ara bé, Google manté un historial de totes aquestes ubicacions que pot quedar emmagatzemat i pot ser fer utilitzat en qualsevol de les situacions que ells requereixin. És per això quesi és una aplicació que no utilitzes gaire sovint.Com es fa? Al compte de Google pots descobrir quins són tots els llocs, localitzacions i ubicacions que té guardat el servei tecnològic.Allà hi trobaràs, desgranat, tots els teus dispositius en els quals es fa servir aquesta eina. Per a poder-ho esborrar de manera senzilla només s'han de seguir uns passos molt concrets.Primer de tot, cal entrar a la cronologia de Google Maps, on només hi tens accés tu mateix des del teu compte personal. Es troba al perfil d'usuari a l'aplicació (o des de la pàgina web, si tens el compte vinculat). Allà hi veuràs. A partir d'aquí podràs decidir que esborrar i quins períodes de temps: es pot fer només una part, tota l'historial o només un dia concret.Un cop en aquesta secció de", només cal clicar a la pestanya. En aquest apartat trobaràs per clicar-hi una secció anomenada "Eliminar tot l'historial d'ubicacions". Només cal seguir les instruccions que apareixen a la pantalla i des d'allà podràs triar si fer-ho al complet, només un període de temps concret o una ubicació molt concreta. I si no vols tornar a repetir aquest procediment,s'eliminarà sol tot el teu historial. Només cal activar-ho en aquest mateix apartat.

