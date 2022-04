Poden els balnearis reduir els efectes de la Covid persistent?

Una pacient amb Covid persistent fa una sessió d'inhalacions al balneari Termes Victòria de Caldes de Montbui. Foto: ACN / Jordi Pujolar

L'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) ha iniciat a Caldes de Montbui un estudi amb pacients per avaluar. Durant els pròxims mesos,amb simptomatologia de Covid de llarga durada se sotmetran a un tractament termal a les Termes Victòria del municipi calderí i els resultats es compararan amb un altre mig centenar de pacients amb simptomatologia semblant que no estiguin rebent balneoteràpia. Segons la investigadora de l'IMIM i impulsora de l'estudi,, el termalisme "pot" el sistema muscular i esquelètic dels pacients, millorant la circulació, l'estat anímic o l'insomni: ", però sí que millori la qualitat de vida", ha destacat.La investigadora està convençuda que les propietats de les aigües mineromedicinals poden suposarper a les persones amb Covid persistent, ja que poden ajudar ai minimitzar així lai elsque compateixen la majoria dels afectats per la malaltia.En aquest sentit, el director de les Termes Victòria,, reafirma que les aigües termals "no curen, però ajuden a millorar la qualitat de vida". Al balneari, els participants en l'estudi reben: exercicis a la piscina termal, dutxa circular, inhalacions i fisioteràpia convencional. Els pacients realitzaran un total de dotze sessions al llarg d'un mes.Els primers participants de l'estudi assisteixen ja a les primeres sessions aquesta darrera setmana d'abril "amb moltíssima emoció"., del col·lectiu d'afectats de Covid persistent, diu que hi ha "" pel fet que els diferents estudis que estan en marxa pugui ajudar a saber què els passa.En el cas de la balneoteràpia, a més, Béjar valora elsque suposa: "És també un moment de gaudi per treure pressió a tot el que estem patint". Béjar recorda que els afectats per covid persistenti que la participació en un estudi d'aquestes característiques ja els reporta per sí sol beneficis psicològics.La doctora Garcia admet que aquest ha estat undurant molt de temps i assegura que un cop superats els anys més durs de la pandèmia ara és moment de centrar-se en les persones que encara en pateixen les conseqüències de manera severa. Els resultats de l'estudi de balneoteràpia es podrien tenir d'aquí a un any.​​​​​​

