L'esquerra colombiana busca brigadistes catalans per defensar el vot

L'es prepara per a les eleccions del 29 de maig i busca brigadistes internacionals -amb també campanya a- per garantir un procés de vot democràtic i legal. Segons detallen en un comunicat, pretenen crear una estructura formada per observadors amb "inquietud política" de qualsevol part del món per "protegir el correcte desenvolupament" de les eleccions presidencials a"Objectiu:", asseguren, que justifiquen que està en perill davant l'existència de líders polítics amenaçats, més de 1.000 dirigents morts assassinats en els últims cinc anys, irregularitats en el passat procés electoral del 13 de març d'aquest any i un context de corrupció electoral sistematitzada.Ser brigadista implica arribar al país set dies abans de les eleccions, formar-se en equips de treball per entendre la realitat colombiana i fer un curs d'. A canvi, la iniciativa ofereix suport logístic un cop dins del país, formació en processos electorals, experiència política immersiva i "fer història" en la política colombiana.A qui es dirigeix la proposta? "A tots aquells que sentin un compromís polític per salvar la democràcia". Tot plegat, per aconseguir les"més netes" de la història de Colòmbia, "sense manipulació ni violència" i que, assegura l'esquerra del país, porti a un canvi social. Lade les votacions serà el 29 de maig, i lai definitiva el 19 de juny. Et pots inscriure fent clic aquí

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor