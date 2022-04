Un regidor del PSC a Terrassa plega per multiplicar per quatre la taxa d'alcoholèmia

El regidor delde Terrassa,ha presentat la sevacom aperSegons ha pogut saberels motius serien haver estat enxampaten unrutinari el passat cap de setmana a Terrassa. D'acord amb les informacions a les quals ha pogut accedir aquest mitjà, García va donarla taxa d'alcohol permesa (0,25 mg/l). Es tracta doncs d'unlaEn declaracions a, el mateix García ha assegurat que està "que vaig cometre dissabte passat". Aquest ha estat el motiu pel qual ha pres la decisió de renunciar a l'acta de regidor "per", ha assegurat."Considero que haig de pagar, tan legalment -com qualsevol ciutadà-, com políticament, i entenc que la meva renúncia respon a". García ha volgut demanar disculpes a tothom:Durant el ple municipal, al qual García ja no ha assistit, el portaveu de la formació socialista,, ha expressat que "és un d'aquells moments que resulta complicat intervenir i trobar les paraules adients". S'ha dirigit a García com "unai un gran amic".Vega ha ressaltat el seu compromís amb la ciutat tant durant la seva etapa al govern com a l'oposició. "Això dona un valor a la sevai que respectem". Finalment Vega ha dit que "per la seva voluntat de servei m'agradaria pensar que no és un adeu sinó un".Per la seva banda, l'alcaldetambé ha volgut agrair el compromís de Javi García per la feina feta. "Hem discrepat molt però tambéi hem trobat punts d'acord des de la". En aquest sentit Ballart ha manifestat que "li desitjo molta sort a nivell personal i molts èxits a nivell professional".

