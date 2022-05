Es diu Jonathan i és una tortuga: així és l'animal més vell del món

L'ésser humà pot viure més de cent anys, però no és ni molt menys l'animal que més temps pot sobreviure. L'exemple més clar d'això és el, unaconsiderada com l'. Amb 190 anys, és una tortuga gegant de les Seychelles, coneguda la seva espècie amb el nom científic d'Aldabrachelys gigantea hololissa.Va néixer el 1832, pot ser que sigui l'última tortuga d'aquesta espècie, i a més, té una residència molt peculiar. I és que actualment viu als jardins de la, la casa del governador de-el qual és propietari de la tortuga-, uns territoris situats a l'oceà Atlàntic entre l'Àfrica i Sud-amèrica. D'aquestes illes, la residència governamental es troba a Santa Elena.La seva arribada a aquesta illa es remunta fins al, quan hi va arribar amb tres tortugues més d'aproximadamenti que ara ja han mort. És l'únic que de totes elles que encara viu. Tenint en compte que va néixer fa gairebé, un dels inconvenients va ser com conèixer quina era realment la seva edat.Això es va aconseguir a partir d'una fotografia d'una col·lecció d'imatges de la. Allà es veia una tortuga al costat d'un presoner de, prop de l'any 1900. Però l'edat real no es descobriria fins al 2008, quan el Daily Mail va publicar nou contingut que mostrava que la tortuga havia nascut el 1832.I fins avui dia és l'animal més vell del món. Només es té constància d'una altra tortuga gegant, l', a l', que es creu que va viure fins als. Ara bé, aquesta dada mai s'ha pogut arribar a confirmar, i, per tant, la tortuga Jonathan s'ha quedat amb elde l'animal més vell del món.

