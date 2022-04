Els comuns demanen sis anys de presó per a l'ex-tinent d'alcaldia jutjat en el cas Consell Esportiu

Marín, al comiat de Plaza?

Preguntem a Núria Marín si va participar en actes Consell Esportiu per acomiadar a Plaza com a director.

Respon Belver. Belver alcalde?

Ens respon que No. La revista del Consell diu que si va participar. Marín coneixia l'acomiadament fraudulent.Continua blanquejant la corrupció

L'Hospitalet en Comú Podem ha registrat aquest divendres escrit d'acusació per a la primera peça separada del, per a la qual demanaper al tinent d'alcaldia recentment dimitit, Cristian Alcázar . Els comuns, que actuen com a acusació popular en el judici, fan una petició superior a la Fiscalia, que va demanar-ne quatre anys i mig , atès que afegeixen elpel fet que el frau s'hauria fet comptant amb les subvencions atorgades per l'Ajuntament des de la regidoria dirigida per Alcázar.Aquesta peça, per a la qual aviat s'obrirà judici oral, aborda elque hauria pactat el també ex-primer secretari del PSC a l'Hospitalet amb l'exdirector de l'ens esportiu,, per al qual va percebre 47.147,6 euros com a indemnització i 6.125,6 euros més en concepte d'atur. Per a Plaza, que també va ser regidor socialista i va renunciar al càrrec arran d'aquest judici, els comuns demanen, el mateix que el ministeri fiscal.Més enllà la malversació, el grup municipal atribueix tant a ell com a Plaza el delictei, pel que fa al segon, també delicte d'. "Insistim, una vegada més, que aquesta situació, que va començar ja fa dos anys, és injusta pels veïns i veïnes de l'Hospitalet. La nostra ciutat no es mereix l'ombra de corrupció que planeja sobre ella. Continuarem exigint explicacions a l'alcaldessa", ha declarat la portaveu municipal dels comuns,. La seva formació també demana que l'alcaldessa i presidenta de la Diputacióen aquesta peça.Segons l'escrit registrat aquest divendres, Plaza ja va anunciar el 2014 que, en un futur, deixaria el càrrec de director del Consell Esportiu per ser regidor i, a principis del 2016, hauria concretat que abandonaria l'entitat a finals d'any. Llavors, hauria admès davant de la resta de la plantilla queper part de Marín, però que abans faria alguns viatges. Efectivament, Plaza passaria a ser assessor municipal el juliol del 2017 i, des de les eleccions del maig de 2019,Igualment, els lletrats dels comuns subratllen que Alcázar va anunciar internament a finals del 2016 que Plaza deixava el càrrec de director al Consell Esportiu i fins i tot l'entitat li va organitzari se li van fer regals, sense esmentar que es tractés en cap moment d'un acomiadament. Ni la junta ni cap òrgan intern ho hauria validat i, tot i això, els dos acusats haurien ordit un pla perquè Plaza "obtingui unque havia de rebre el Consell Esportiu de l'Ajuntament", segons l'escrit d'acusació.Aquest detalla que Alcázar va enviar una carta d'acomiadament a Plaza, formalment per, malgrat tancar l'any amb beneficis i amb una valoració positiva de la feina. Tots dos van acordar que la indemnització s'abonaria en dos terminis cap a l'estiu següent per manca de liquiditat, però finalment s'hauria pagat de cop l'agost del 2017, just després de rebre la subvenció anual de l'Ajuntament. En tot cas, ni l'entitat ni el consistori haurien estat informats d'aquesta indemnització.Ana González justifica l'acusació per malversació pel fet que Alcázar, "com a tinent d'alcaldia i regidor d'esports,i, segons es desprèn de la investigació, disposaria d'aquests diners públics perquè Plaza cobrés la indemnització". La petició de declaració com a testimoni de Marín perquè la investigació podria fer emergiramb Plaza i Alcázar des del presumpte acomiadament simulat del primer fins a la designació com a assessor municipal "directament per ella mateixa o per la junta de govern sota la seva autoritat".Precisament aquest mateix divendres, el portaveu municipal d'ERC i cap de l'oposició local,, ha denunciat que el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament,, li ha respost per escrit que Marín no va assistir a actes de comiat de Plaza com a director del Consell Esportiu. El butlletí de l'entitat, però, recull que sí que ho va fer i n'aporta proves gràfiques. Per això, el republicà critica que "Marín coneixia l'acomiadament fraudulent" i que "continua".A banda dels comuns, l'Ajuntament de l'Hospitalet també actua com a acusació popular en el cas, després que el ple ho aprovés a proposta d'ERC. Tot i això, l'advocat del consistori hauria decidit no presentar escrit d'acusació contra ningú a la peça separada sobre el presumpte acomiadament fraudulent, a diferència de la Fiscalia i L'Hospitalet en Comú Podem.

