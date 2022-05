L'Eixample concentra el 27,5% dels accidents de trànsit a Barcelona

Conduir per la zona de l'Eixample un divendres a migdia. Així ho reflecteixen les, que identifiquen els barris i franges de més perillositat a la ciutat quan es parla d'aquests tipus de successos. I es que a l'any 2021, l'Eixample, amb un clar pic els divendres entre la una i les tres del migdia.En total, hi va haver a la ciutat 7.633 accidents, més d'una vintena cada dia, incloent tant aquells amb participació de cotxes o motos com els de patinets elèctrics i bicicletes. Va ser, però, un un dels anys amb, probablement a causa de la limitació de la mobilitat a causa de la Covid i de les mesures per limitar el vehicle privat a la ciutat, entre altres aspectes.Malgrat aquesta reducció de les xifres, les dades segueixen evidenciant. Es pot observar que(i, concretament, la Dreta de l'Eixample) acumula un gran percentatge dels accidents de la ciutat. A més, tant en aquest districte com en altres, és al migdia quan més successos d'aquest tipus es donen, coincidint amb hores puntes en les quals moltes personeso es desplacen per dinar. En aquest sentit, entre les 5 i les 6 de la tarda, torna a haver-hi un pic de la sinistralitat, coincidint també amb la sortida de l'escola.Altres districtes comtambé presenten algunes de les xifres més elevades, concentrant el. Igual que a l'Eixample, són els divendres quan més successos es produeixen en aquestes zones: 173 a Sant Martí i 161 a Sants-Montjuïc, al llarg del 2021. A més, per hores, la tornada de la feina també. Per això, durant l'any passat, es van produir a Sant Martí 75 accidents a les dues del migdia i 79 a les cinc de la tarda. Per la seva part, el total d'accidents a Sants-Montjuïc a les dues va ser de 87, i a les cinc, de 70.La dinàmica en tots els districtes. En termes generals, es redueix notablement el nombre d'accidents a totes les zones de la ciutat i aquests es produeixenals de la resta de la setmana. Mentre que en els dies laborables la sinistralitat durant les hores de la matinada és molt reduïda, durant el cap de setmana augmenten els accidents a aquestes hores. Al 2021,(entre les 12 i les 6 del matí) es van produir 99 accidents, mentre que, en el mateix horari dels diumenges, se'n van succeir 93. Per posar-ho en perspectiva, els dilluns durant el mateix horari la xifra va ser de 64. Aquest fenomen, probablement es deu a lsobretot del cap de setmana.L'Ajuntament de Barcelona també proveeix de dades sobre la causalitat dels accidents a la ciutat, i les xifres dels que estan causats persón rellevants. Si se sumen els provocats per consum d'alcohol amb els causats pel, la xifra ha anat creixent durant els últims sis anys: al 2015, el número total va ser de 241 accidents, mentre que l'any passat va ser de 478. Durant aquest temps, destaca el salt de 2016 a 2017, quan es van produird'un any al altre, o el. Malgrat la limitació de la mobilitat, la xifra des de 2019 només va baixar de 379 a 317 accidents.Entre els accidents de trànsit amb una causa identificada, la presència de l'alcohol és, de llarg, la més comuna a Barcelona el 2021: va estar relacionada amb 453 accidents. La segona casuística que apareix és la calçada en mal estat, la qual hauria provocat 58 d'aquests fets, per davant d'una altra actuació vinculada amb males praxis al volant:van causar 46 del total d'accidents de l'any passat.Quan es parla de víctimes en els accidents produïts, les dinàmiques són molt semblants a les dades totals d'accidents. Per barris, s'observa un clar punt negre als de, i sobretot a laon el 2021 les víctimes totals van ascendir a 845 (un 9,8% del total de víctimes a la ciutat), per bé que hi. A mesura que els barris s'allunyen del centre, les xifres es redueixen i fins i tot alguns barris perifèrics, com, només registraren dues víctimes lleus en tot l'any.

