Així es va poder identificar l'autor de la violació a Igualada

Moment del registre del domicili del detingut Foto: Mossos d'Esquadra

Treball de la policia científica durant el registre Foto: Mossos d'Esquadra

Danys a un cotxe

Imatge de dos agents durant un dels registres Foto: Mossos d'Esquadra

Escorcoll domiciliari

Imatge de la policia científica durant el registre del domicili del detingut Foto: Mossos d'Esquadra

Elsvan poder localitzar i identificar el suposat autor de lad'una menor al'1 de novembre gràcies a les gravacions de 155 càmeres de seguretat. Les càmeres van detectar el sospitós participant en un aldarull amb altres joves que van causar danys a un vehicle aparcat.Posteriorment, lesvan gravar-lo seguint la víctima pels carrers solitaris del polígon industrial, i la geolocalització del seu telèfon mòbil va confirmar el recorregut. En la investigació hi han participat un centenar d'agents de diverses unitats com la Unitat Central d'Agressions Sexuals, de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), i de la Divisió de, amb nombroses tècniques científiques i tecnològiques innovadores.Més d'un centenar d'investigadors van treballar per resoldre aquest cas sobre el qual no existien testimonis i lano podia aportar cap tipus d'informació. Es va investigar l'entorn personal de la jove i es va elaborar una reconstrucció del recorregut que va fer la noia abans de ser agredida, fent una anàlisi i estudi de les imatges de les càmeres de seguretat que es trobaven en el camí que va fer des de la sortida de la discoteca fins al lloc on van passar els fets.Durant les primeres setmanes, les investigacions es van centrar també en una recerca sobre els fets denunciats el darrer any a Igualada per exhibicionisme, baralles, agressions i abusos sexuals i robatoris violents. Igualment, va treballar amb altres incidents delictius que van tenir lloc la nit de l'1 de novembre a la capital de l'. Pel que fa a les imatges enregistrades per les càmeres, els investigadors van fer una recerca exhaustiva amb l'objectiu de no perdre cap detall i de localitzar qualsevol indici.Durant la visualització d'aquestes imatges es va poder identificar uni es va poder definir el recorregut que va fer aquella nit, el qual coincidia amb el recorregut de la noia. Les càmeres van registrar com aquesta persona la seguia i s'anava apropant a ella però el moment de l'no va quedar gravat. Posteriorment, passat un interval d'uns vint minuts, l'individu va tornar a aparèixer a les càmeres portant una peça de roba penjada al braç que podria ser de la noia.Aquella mateixa nit, un grup d'van protagonitzar un altercat a Igualada provocant danys a un vehicle estacionat. Els agents van indagar sobre l'incident i van localitzar unes imatges on havien quedat gravats els fets. Un dels joves duia la mateixa roba que portava el principalperò es tapava amb la seva caputxa, de manera que no se'l podia reconèixer. El que sí que es podia confirmar és que era el mateix home que les càmeres havien registrat en el recorregut que va fer la víctima.A partir d'aquest moment, lava centrar-se en aquest individu. Els agents van fer un estudi del grup de joves per tal de poder identificar la persona que apareixia a les imatges tapada amb una. Finalment, van aconseguir identificar-lo i esbrinar el seu domicili.Davant les evidències que era el presumpte autor dels fets, els investigadors van sol·licitar a l'autoritat judicial una entrada ial seu domicili per a procedir a la seva detenció. Es va detenir el presumpte autor dels fets i es van fer dos escorcolls, al seu domicili i l'altre a casa de la seva exparella. Les noves tecnologies aplicades en aquesta investigació han estat crucials per identificar l'autor i trobar les restes d'de la víctima en una peça de roba del detingut que es va localitzar a l'interior del seu domicili.A més durant l'escorcoll, els investigadors van localitzar peces de roba que el detingut vestia durant els fets i que es van identificar a partir de les càmeres. Després de passar a disposició judicial, el jutjat d'instrucció número 4 d'Igualada va ordenar el seu ingrés a presó pels delictes d'en grau de temptativa. El detingut té antecedents per violència sexual.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor