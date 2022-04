Les 4 novetats de Netflix, HBO i Movistar que no et pots perdre aquest cap de setmana

Amor de madre - Netflix

Madeleine Collins - Filmin

Nightmare Alley - Movistar (també és a Disney+)

Venom 2 - Movistar

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

Primavera, bon temps i bona temperatura. El cap de setmana ja és aquí i les oportunitats per fer escapades arreu del territori, sortir a prendre la fresca o el vermut s'obren de bat a bat. Ara bé,o asseure's al sofà per no fer ni brot, lesde contingut en streaming estrenen diverses produccions per solucionar l'avorriment. Des dees proposenper passar l'estona i gaudir millor del cap de setmana.Comèdia lleugera ambcom a dupla protagonista, totalment efectiva i encantadora.i decideix fer el viatge de noces tot sol... fins que se li afegeix la seva mare. Sempre protectora, sempre present, Machi intentarà tornar a crear vincles amb el seu fill mentres aquest intenta passar el dol d'una situació traumatitzadora. Tots dos són divertidíssims davant de càmera, en una comèdia que promet el que proposa.Thriller melodramàtic francès que ens presentaA tots dos països hi téNo es coneixen entre ells i l'única connexió és la Madeleine. A poc a poc, els dos mons van col·lapsant després de tantes mentides, coartades i situacions. La solució? Fugida endavant. Un drama molt ben plantejat en una situació xocant per a les societats actuals, interpretat en solvència peren un personatge clàssicament interpretat per homes. Un dels marits és, l'actor català que participa, en francès, en aquesta producció.recupera un clàssic de 1947 i l'adapta al seu gust, amb la seva immaculada tècnica visual i gràfica, acompanyat d'un repartiment de luxe. Tot i la seva duració (unes 2:30h), l'espectacle cinematogràfic que regala el director mexicà, a punt d'entrar a la Segona Guerra Mundial. Se centra en el món del circ i en un home que fuig del seu passat. En aquest escenari pot reiniciar la vida però es troba amb tot de persones igual que ell, ànimes perdudes, castigades.Segona part de la trama d'un delsi amb l'aparició de Woody Harrelson. Recomanat per a un públic poc exigent i amb ganes de passar l'estona de manera exclusiva, aquest film que s'emmarca en el gènere de superherois () no té un guió elaborat però si una cadència d'escenes d'acció trepidant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor