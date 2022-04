Nou cas confirmat a Catalunya d'hepatitis de causa desconeguda en infants

Altres notícies que et poden interessar

El conseller de Salut,, ha confirmat que fins ara s'han detectat a Catalunya tres casos d'greu de causa desconeguda en infants -un més dels que es van notificar la setmana passada- i que n'hi ha tres més de probables -aquesta xifra no varia-.En una atenció als mitjans de comunicació aquest divendres a, Argimon ha afirmat que estan "molt amatents" a possibles casos i a l'evolució de la situació. El(ECDC) està monitorant els casos, després que alse n'hagin detectat més d'un centenar i diversos països europeus n'estiguin notificant, tot i que amb nombres més reduïts.Argimon ha recordat que s'està investigant l'etiologia d'aquests casos d'hepatitis i que una de les principals hipòtesis que hi ha damunt de la taula és que els estigui causant uni que algun cofactor n'estigui afavorint la gravetat de la malaltia. El mateix país britànic ha registrat per ara l'única mort a causa d'aquesta variant d'hepatitis que també preocupa l'(OMS).​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor