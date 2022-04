Canvis sorpresa a «Eufòria»: programa repesca i nou premi pel guanyador

Canvis sorpresa a. El concurs defarà un programa especial de repesca que permetrà veure el retorn d'un dels participants que ja han estat eliminats. Tornarà a entrar en competició en igualtat de condicions respecte dels seus companys que han superat cada setmana de concurs.Per triar qui torna, aquesta vegada no dependrà només dels vots del públic de plató, sinó que serà tota l', a través de la participació a través de l'i elde TV3, la que ho decideixi. Els nou concursants eliminats disposaran d'una gala especial només per a ells: serà la setena gala.Cantaran com a solistes mentre que els concursants en actiu faran els cors. A la gala, el jurat i elspodran opinar, però no prendran cap decisió ni enviaran ningú a la. Seran només els espectadors els que decidiran qui disposarà d'una altra oportunitat per reenganxar-se a la carrera d'L'altra sorpresa que ha desvelat el programa ve en forma de cançó de l'estiu. El guanyador del concurs, a més d'aconseguir un contracte discogràfic, acompanyaràen el tema que sonarà durant la temporada estival a TV3 i Catalunya Ràdio. El presentador d'"Eufòria" i el guanyador del concurs agafaran així el relleu d', que van fer el tema l'estiu del 2021. El 2020 va cantar la cançó de l'estiu, i el 2019 va ser, un dels membres del jurat del programa.

