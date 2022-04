Barcelona condemna el «Catalangate» amb els vots dels comuns, ERC i Junts

El #PleBCN aprova la proposta amb els resultats següents a la votació:

✅ ERC, BComú, J×Cat.

❌ PSC, Cs, PP, Valents, regidora no adscrita.https://t.co/wSX4jAdeXX — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) April 29, 2022

Maragall: "És un Watergate multiplicat per 60"

Els comuns parlen de "persecució ideològica"

Artadi assenyala al PSC: "Sou responsables"

El PSC condemna l'espionatge però vota en contra

ha aprovat aquest divendres un text de condemna delamb els vots de(BComú),. La proposició, que s'ha votat en una sessió extraordinària abans de l'inici del ple ordinari, l'han presentat conjuntament comuns i republicans i ha comptat amb el suport de Junts.Per contra, el soci de BComú al govern municipal, el, i eli la regidora no adscrita hi han votat en contra. Segons el text aprovat, l'Ajuntament de Barcelona també exigeix al govern espanyol que investigui amb "" i "" el cas d'espionatge i demana les explicacions i assumpció de responsabilitats pertinents, a més d'expressar suport als espiats.El líder d'ERC a l'Ajuntament,, ha començat la sessió denunciant que el Catalangate és "l'escàndol democràtic més explícit, intens i evident de fa molts anys" a l'Estat. Maragall ha assenyalat que l'espionatge a independentistes és una "vulneració flagrant" de drets i ha lamentat que no es pugui atribuir "presumpció democràtica" a les institucions de l'Estat. A més, ha recordat que el seu mòbil ja estava intervingut el 2019 i s'ha preguntat com es va utilitzar la informació sobre dos candidats a l'alcaldia en plena campanya electoral. "És undemultiplicat per 60", ha conclòs.Per tot plegat, Maragall ha reivindicat els punts del text aprovat i ha posat èmfasi en el darrer d'aquests, que parla de preservar els drets de les persones espiades "donant suport a les iniciatives jurídiques que calgui". En aquest sentit, ha convidat a sumar-se a la denúncia formulada pelo bé sumar-se a la querella presentada fa dos anys.Per la seva banda, el tinent d'alcaldiaha defensat que els comuns no van dubtar a acceptar la petició d'ERC per fer una proposició de denúncia conjunta al voltant de l'i ha remarcat que "en cap cas es pot acceptar espiar telèfons mòbils d'adversaris polítics". Martí ho ha definit com un cas de "persecució ideològica" i ha advertit que "el mètode de lesde l'Estat" s'hauria d'eliminar.Amb tot, el regidor ha aprofitat la seva intervenció per mostrar-se crític amb ERC per haver votat en contra del decret de mesures anticrisi al Congrés dels Diputats com a reacció al Catalangate. Martí ha indicat que és un vot "incomprensible" i ha demanat als republicans no oblidar que un dels objectius de l'esquerra és millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans. Per això, espera que ERC no es desmarqui de la "política en majúscules".La presidenta del grup municipal de Junts,, ha carregat amb força contra l'espionatge: "Soc independentista, no soc terrorista i he estat espiada". A més de criticar a Pedro Sánchez per no haver donat explicacions i a la ministra de Defensa, Margarita Robles, per haver justificat l'espionatge, Artadi ha assenyalat amb contundència al PSC: "Sou responsables d'aquesta vulneració històrica, soud'aquest silenci franquista".També ha interpel·lat a l'alcaldessa: "Vostè què pensa fer davant el fet que 12 barcelonins han estat espiats? Què pensa fer davant l'atac a dos regidors d'aquesta casa? Ens ha contactat per saber si necessitem alguna cosa?". Artadi ha afegit que amb la utilització dels'han posat en risc les comunicacions del consistori.El PSC ha insistit a condemnar l'espionatge, però ha votat en contra del text que el condemna. La tinenta d'alcaldiaha recordat que el seu grup municipal està en contra de l'espionatge i s'ha adherit a la posició ja explicada per, demanant que s'investiguin els fets a la comissió de secrets oficials al Congrés. "Poden comptar amb el PSC per demanar una investigació, però no si el que volen és fer una campanya d'atac al govern de l'estat, no ens hi trobaran", ha matisat Bonet.Malgrat la condemna de Bonet a l'espionatge, el grup socialista ha votat en contra de la proposició que denunciava el cas. Fonts socialistes han explicat posteriorment que el vot s'ha decidit per "" amb el mateix vot negatiu que van donar al ple del Parlament, quan es va sotmetre a votació una resolució similar. A més, el PSC al·lega que si bé coincideixen en la part propositiva del text que es votava -aquella que demana que s'investiguin els fets- no estan d'acord amb la part expositiva que dona per fet que els espionatges han estati que s'han fet per atacar a l'independentisme.Per altra banda, la dreta s'ha mostrat contrària a condemnar l'espionatge., de Ciutadans, ha defensat que el debat és quelcom que no interessa als barcelonins: "Vostès venen aquí a fer teatre, a aprofitar-se d'aquesta història de. Nosaltres no serem partícips d'aquest teatre"., del PP, ha afirmat que cap espionatge pot estar justificat si es fa a algú per les seves idees. "Però vostès van passar a l'acció", ha dit als grups independentistes, recordant-los l'1-O i la DUI., de Valents, ha estat la més contundent. "Vostès són els que van utilitzar les bases de dades públiques per organitzar el referèndum il·legal. Vostès no són les víctimes, les víctimes som nosaltres, els no independentistes". I ha acabat amb un missatge per ali per als jutges: "Senyors del CNI i del Suprem, per descomptat que han de vigilar i controlar aquells que amenacen de destruir l'estat de dret", ha manifestat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor