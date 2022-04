El Regne Unit enviarà 8.000 soldats a l'Europa de l'Est per combatre Rússia

Altres notícies que et poden interessar

Eldestinaràa l'per a realitzar exercicis militars de combat contra l'agressió russa, en un dels majors desplegaments d'aquestes característiques des de la guerra freda. Així ho ha anunciat aquest dijous el govern britànic, conjuntament amb les forces armades del país. L'exèrcit també desplegarà tancs en una acció conjunta amb l'i la, formada per Dinamarca, Finlàndia, Estònia, Islàndia, Letònia, Lituània, Països Baixos, Suècia i Noruega.El secretari de Defensa del Regne Unit,, ha defensat que "" i ha celebrat que el seu moviment esdevé una "en un dels majors desplegaments compartits des de la guerra freda". El comandant de l'exèrcit de terra,, ha tret pit afirmant que "el Regne Unit contribueix de forma significativa a la defensa d'Europa i a la dissuasió de l'agressió russa", alhora que ha defensat que aquests exercicis són "fonamentals" per a assolir ambdós objectius.El Ministeri de Defensa del Regne Unit ha explicat que l'acció ja estava planejada des de fa temps, però que s'ha reforçat com a resposta a la invasió russa d'Ucraïna. Wooddisse ha destacat que "la dimensió del desplegament, juntament amb la professionalitat, l'entrenament i l'agilitat de l'exèrcit britànic,". Desenes de tancs es desplegaran aquest estiu en països que van des de Finlàndia fins a Macedònia del Nord.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor