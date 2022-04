Així va reaccionar Alec Baldwin en saber de la mort de Halyna Hutchins

Footage has been released showing the moment Alec Baldwin was told that cinematographer Halyna Hutchins had died after being shot by a gun he was holding on the set of Rust.



La mort de la directora de fotografia,s, en un accident en un rodatge va commocionar el sector del cinema. En un moment de la gravació de la pel·lícula, l'actor, que es va accionar "sense voler" i va ferir mortalment Hutchins, que va acabar perdent la vida a l'hospital. Per activa i per passiva, l'intèrpret ha reconegut quei en tot moment es va posar a disposició de les autoritats i de la policia per aclarir els fets.Commocionat des de l'accident,, en les quals Baldwin rep la notícia de la mort de Hutchins, que no va poder sobreviure a les ferides provocades pels trets. La investigadora de la policia, reunida en una sala amb l'actor, li explica el que ha passat. "Haig d'explicar-li un fet molt dolent. Ha mort". "No!!", exclama Baldwin, que en tot moment no es pot creure el que acaba de passar. "Ho sento... Vull trucar la meva dona i marxar", diu, abans d'abandonar la sala.La família de Hutchins ja ha demanat que les imatges siguin esborrades i es retirin, afirmant que vulnera la seva intimitat i la memòria de la víctima. El desembre de 2021, Baldwin va atorgar una entrevista a la cadena ABC per explicar-se i mostrar com estava d'afectat pels esdeveniments. Va negar ser la persona que va prémer el gallet de la pistola que va matar, de manera accidental Hutchins. Baldwin va confessar que ell "mai apuntaria ningú amb una arma, ni premeria el gallet". La investigació encara continua oberta.mostrant els moments previs al tret i diverses escenes posteriors, amb l'arribada de les ambulàncies.

