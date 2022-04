Un cap de setmana entre el sol i la pluja (i alguna pedregada)

⚠ Actualitzat avís de Situació Meteorològica de Perill (#SMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dv. 12.00 h - Ds. 18.00 h. T.U



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡Grau de perill màx 🟡 2/6



➡ Comarques del nord-est. pic.twitter.com/nxffQa8Pz7 — Meteocat (@meteocat) April 29, 2022

El cap de setmana vindrà marcat pels ruixats i tempestes a punts de muntanya, sobretot de cara a dissabte. La setmana vinent s'iniciarà amb més nuvolositat i precipitació, així com temperatura a la baixa. pic.twitter.com/ixjotX9HiR — Meteocat (@meteocat) April 28, 2022

Cap de setmana amb unmolt inestable. Eli les altesseran protagonistes, però també es produiran ruixats i alguna pedregada especialment a la meitat nord del país. Les, que es preveuen ja per divendres a la tarda, també seran presents a les tardes del dissabte i del diumenge, mentre que serà de cara al matí quan farà més bon temps.Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), plourà durant la tarda d'aquest dissabte al, al, a la, ai a la-que es troben en avís de perill moderat per intensitat de la pluja-, a més de la, eli el. Els ruixats seran febles i podran anar acompanyats de tempesta i calamarsa de manera local.De cara al diumenge, el pronòstic delés molt similar. El matí de calma, sol i calor anirà seguit d'una tarda de ruixats, tempesta i calamarsa majoritàriament al nord del país. Així doncs, el, el, el, el, el, la, la, el, eli eli l'es troben en avís per perill moderat d'intensitat de la pluja.En general, l'serà moderada tot i que localment pot ser abundant. Més enllà d'aquestes comarques en alerta, també es poden produir pluges al Pirineu i al Prepirineu, a més d'en alguns punts de les. La setmana que ve, per altra banda, també mantindrà la línia dels ruixats amb una baixada important de les temperatures.

