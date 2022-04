La CCMA demana més inversió per afrontar els reptes «inajornables» dels mitjans públics

Els directors en funcions de Catalunya Ràdio, Jordi Borda (esquerra), i de TV3, Sigfrid Gras, amb la presidenta de la CCMA, Rosa Romà Foto: ACN / Pau Cortina

Una"urgent" per afrontar els"inajornables" dels mitjans públics catalans per aquest mateix 2022. Aquesta ha estat la principal reivindicació de la nova presidenta de la(CCMA),, en la seva estrena a la comissió de control de l'ens al Parlament, en la qual ha comparegut juntament amb els directors en funcions de TV3,, i el de Catalunya Ràdio,Romà, en el discurs previ a les preguntes dels partits de la cambra catalana, ha posat com a base de la "refundació" del'aposta pel públic, pels nous formats i per la, a més de la necessitat de reforçar la redacció dels serveis informatius. Tot plegat, amb l'objectiu d'aconseguir una oferta competitiva per a la ciutadania aquesta mateixa tardor.Un altre dels temes per resoldre en l'ens públic és qui dirigirà els dos mitjans públics catalans. El consell de l'ens públic ha cessat aquesta setmana, tal com estava previst, els directors de la televisió i de la ràdio,respectivament. Malgrat les pretensions inicials dels consellers proposats pel PSC i per Junts, cinc dels set del consell i que en volien la destitució immediata, la decisió es va posposar un mes, fins aquest dimecres. Es fa, tal com volia la presidenta,públic per triar nous directors al setembre.Aquest concurs que s'haurà de resoldrei haurà de posar el rumb cap a la "refundació" de l'ens i els seus mitjans per garantir-ne la viabilitat i l'èxit en l'actual context. S'obrirà un termini per presentar-se d'acord amb els requisits acadèmics, professionals i de projecte, iescollits "per unanimitat" del consell de la CCMA els avaluarà i entrevistarà.La tria de noms serà elevada, amb informe justificat, al Consell. En darrera instància serà aquest organisme el que. No es faran públics els noms dels aspirants, que podran formalitzar candidatures fins al 13 de juny. Ésmalgrat que en les darreres setmanes s'ha especulat amb diversos noms de dins i fora de la CCMA. La sortida de Sanchis i Gordillo, promoguts en el seu moment per Junts el primer i per ERC el segon i que, implica l'ascens en funcions dels seus segons, GrasBorda, que són personal de la casa.assumirà la direcció dels mitjans digitals, càrrec que fins ara ocupava també Gordillo.El cessament dels directors ha implicat que els caps d'informatius,a la televisió, promogut per ERC, ia la ràdio, promogut per Junts, hagin posat els seus càrrecs a disposició de Romà, que n'ha acceptat les renúncies. Els dos. Bassa es dedicarà a l'estratègia transmèdia dels mitjans de la CCMA i Cano a la recerca. El relleu de Bassa ha creat malestar a la redacció de TV3. Les funcions de caps d'informatius les assumiran interinamenta la televisió ia la ràdio.

