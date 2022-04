CaixaBank crea un fons de 214 milions per l'impacte de la guerra d'Ucraïna

El pacte de rendes, "un tema clau"

Lahan dibuixat un context difícil per a l'economia, però malgrat això,ha mostrat la seva fortalesa comercial i financera. Així ho ha destacat el conseller delegat,, en la presentació dels resultats del primer trimestre del 2022 que s'ha fet aquest divendres a València. L'entitat ha guanyat 707 milions el primer trimestre, un 21,9% més que l'any passat, i ha creat un fons de 214 milions d'euros per l'impacte de la guerra en l'escenari macroeconòmic.Fa uns dies, davant la junta general d'accionistes, el president de CaixaBank,, va advertir que la guerra d'Ucraïna està causant un "canvi radical d'escenari" per a l'economia mundial, i especialment per a l'europea. Això ha fet que l'entitat adopti unaquant a previsions. Si es preveia unclarament per damunt del 5% per aquest 2022, CaixaBank el situa ara en un 4,2%. "La prudència és un tret de la nostra entitat", ha assenyalat Gortázar. Amb tot, el banc ha subratllat que se sent preparat per entomar la volatilitat i la incertesa.En unes setmanes, el 17 de maig, l'entitat presentarà elde la nova entitat fusionada de cara als propers tres anys. "Serà el full de ruta del grup", ha assenyalat Gortázar, que s'ha mostrat caute sobre com el conflicte d'Ucraïna es reflectirà finalment en l'activitat econòmica, però els serveis d'estudis del banc preveuen un impacte en la confiança inversora. S'ha mostrat confiat en què la guerra tingui el menor impacte possible en l'economia, destacant la presència reduïda d'empreses espanyoles a Rússia, però "marcarà canvis profunds en l'del món occidental".L'altre fet que incideix en la marxa de l'entitat és el resultat de la, quan fa un any de la integració, un procés que els directius del banc consideren que està culminant amb èxit i s'ha fet en un tmps rècord. Ha estat la major operació d'integració bancària de tota la història de les finances espanyoles.Sobre l'impacte social de la crisi, Gortázar ha assegurat que "assolir unés molt important, és un tema clau" perquè la inflació és "molt negativa", especialment per a les famílies amb menys mitjans. El conseller delegat ha explicat que acaba de donar 350 milions a la Fundació Bancària, diners que van directament ala situació de col·lectius fràgils. "Com més bé ens vagi, més podrem pal·liar la situació de les persones amb més dificultats", ha remarcat Gortázar.El banc ha explicat el creixement dels resultats com a fruit dela llarg termini, en la disminució de despeses per les sinergies derivades de la fusió amb Bankia, que porten a un creixement del marge d'explotació (+5,4%), i en la reducció de les dotacions per a insolvències (-23,2%) i altres dotacions a provisions (-37,7%).CaixaBank ha obtingut un benefici atribuït de 707 milions d'euros en el primer trimestre del 2022, unrespecte al mateix període de l'any passat si es fa lade CaixaBank i Bankia sense tenir en compte els impactes extraordinaris de la fusió. En aquell primer trimestre, el benefici proforma va ser de 580 milions. El resultat d'enguany, però, cau un 85,2%, des dels 4.786 milions d'euros de fa un any, si es comptabilitza l'aportació positiva neta de 4.300 milions d'euros pel fons negatiu de comerç i el registre de 28 milions de despeses extraordinàries netes d'impostos derivades de la fusió.Si s'exclouen els impactes extraordinaris, el banc basa l'evolució positiva dels resultats en l'augment del(+5,4%) i la reducció de les dotacions per insolvències (-23,2%) i altres provisions (-37,7%).Actualment, CaixaBank té més dede prop de 5.000 oficines a Espanya i Portugal, i compta amb uns 700.000 milions d'euros en actius.D'acord amb la informació que CaixaBank ha publicat a la CNMV, els ingressos core se situen en 2.761 milions d'euros, un descens de l'1,7% marcat per la(-5,4%) respecte al mateix període de l'any passat. En comparació amb el darrer trimestre del 2021, el marge cau un 0,6%.Pel que fa als, creixen fins als 969 milions d'euros, un 2,9% més en comparació amb fa un any. Malgrat això, les comissions bancàries recurrents es redueixen un 3,3% per la unificació dels programes de fidelització de clients. En canvi, creixen un 2,3% les comissions per la comercialització d'assegurances (+2,3%) i les vinculades a la gestió de productes d'estalvis a llarg termini (+10,3%).El crèdit a la clientela arriba aquest trimestre als 353.404 milions d'euros, un 0,1% més respecte al trimestre anterior, i els recursos de clients són 619.892 milions. El crèdit per l'adquisició d'habitatge cau un 0,8% trimestral (138.166 milions) per l'amortització de la cartera, tot i que baixa menys que en períodes anteriors. El crèdit a particulars per altres finalitats baixa un 1,6% fins als 44.258 milions, tot i que en aquest apartat es nota una millora del 0,6% en el crèdit al consum, que arriba als 18.825 milions.D'altra banda, CaixaBank destaca l'increment del 0,8% en el(148.575 milions), que arriba al 22% en el cas de les pimes, i del 5,4% en les operacions de crèdit al sector públic (21.906 milions).Segons explica CaixaBank, el 7% del total de crèdits que ha concedit amb avals de l'ICO ja s'han amortitzat. De la resta, un 40% ja han iniciat el període de facturació a tancament del primer trimestre del 2022, i un 91% ho hauran fet quan s'acabi el segon. L'entitat apunta que un 97% del crèdit amb aval ICO es considera part de la cartera sana.El resultat de les entitatsper CaixaBankfins als 50 milions d'euros perquè l'entitat ha sortit del banc austríac Erste Bank i ha assumit Bankia Vida. Precisament la integració de Bankia Vida explica també la caiguda del resultat de participades d'un 27,8% respecte a l'últim trimestre del 2022.A tancament d'aquest trimestre, CaixaBank comptava amb gairebé 42.000que a finals del 2021, una reducció del 7,3%. Pel que fa a oficines, la reducció ha estat de pràcticament el 10%, amb 4.485 sucursals aquest trimestre, per sota de les 4.970 del tancament de l'any passat. Els caixers són actualment 12.175, un 6,4% menys respecte als 13.008 de l'últim trimestre.CaixaBank ha reforçat en el primer trimestre els seus. La ràtio de capital Common Equity Tier 1 (CET1) se situa en el 13,4%, i la ràtio MREL total proforma arriba al 26,5%, complint així amb el nivell exigit per al 2024.Elstotals se situen en 171.202 milions d'euros, amb un creixement de 2.854 milions d'euros en el trimestre. El Liquidity Coverage Ratio del Grup (LCR) a 31 de març del 2022 és del 315%, mostrant una folgada posició de liquiditat (325% LCR mitjana últims 12 mesos), per sobre del mínim requerit del 100%.

