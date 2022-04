Un reporter de Telemadrid és amenaçat amb una navalla en ple directe

🔴Damos con el padre del 'estafador de comercios' y así nos recibe👇



Escena dantesca a la televisió autonòmica de Telemadrid. Un reporter del programarealitzava una entrevista dimarts, en directe, a un home relacionat amb una estafa a diversos comerços del barri de Campamento, a la capital madrilenya., periodista de la cadena, parlava amb el pare del suposat estafador, acusat d'enganyar molts clients demanant-los diners per avançat.En un moment de la conversa, que s'anava tornant tensa per moments, el pare del suposat estafar li puja la mosca al nas i comença a amenaçar el periodista.a i intenta propinar-li una punyalada."No vull saber res de vosaltres.", exclamava el pare del suposat estafar, amenaçant el periodista i també l'operador de càmera. El periodista, intentant destensar la situació, li explica que han vingut a parlar amb una altra persona i que se l'han trobat de casualitat, que no venien a parlar amb ell.Després d'amenaçar amb la navalla al càmera i al periodista, aquest intenta calmar l'agressor avisant-lo que trucarà a la policia., els hi diu de manera contundent. Els dos membres de Telemadrid van haver de marxar de la zona sense cap declaració de cap de les persones implicades.

