¡¡¡¡ESTO NO PUEDE HABER PASADO!!!! 🤣🤣🤣



🗣️ "Somos perros, y no cualquier tipo de perro, somos pitbulls"



John Holland ha sido entrevistado, le dice eso al periodista... ¡Y SE PONE A GRUÑIR! 😳 ¡BRUTAL! #EuroCupDAZN 🏀 pic.twitter.com/PGcNVTH3Pt — DAZN España (@DAZN_ES) April 27, 2022

Surrealista entrevista al descans d'un partit de bàsquet a l', jugador de l'equip turcva sorprendre tothom amb unes declaracions gens habituals, tant en les paraules com en l'actitud. "Som, i no qualsevol mena de gossos, som", ha assegurat Holland mentre grunyia.L'entrevistador, sense donar crèdit, es limita a respondre "gràcies i bona sort". L'arenga potser va acabar sent efectiva, ja que el combinat turc va acabar guanyant el partit i classificant-se per a les semifinals de la competició europea, en què s'enfrontarà contra el

