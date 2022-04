Vídeo | Així detenen els mossos un perillós traficant reclamat per Alemanya

Detenim en un hotel de Barcelona un perillós traficant de drogues reclamat per les autoritats alemanyes que s'ocultava després que una transacció hagués sortit malament. Ha ingressat a presó a l’espera de la seva extradició a Alemanya



📝 https://t.co/C4h5tfzjWZ pic.twitter.com/kPEv3Z9Bds — Mossos (@mossos) April 29, 2022

Elsvan detenir el 13 d'abril en un hotel del barri de Gràcia de Barcelona un home reclamat per les autoritats alemanyes per diversos delictes comesos el 2019. L'home, de 25 anys, estava buscat per la fiscalia d'Stuttgart per tràfic de drogues, lesions greus i possessió de narcòtics. Segons els serveis policials alemanys, l'investigat seria unEl març d'enguany una de les operacions en què participava va sortir malament i mirava d'ocultar-se. L'arrestat tenia la consideració de molt perillós.havia emès una alerta als cossos policials perquè els agents extremessin les mesures de seguretat en el moment d'una eventual detenció, ja que era possible que dugués armes i que respongués de manera violenta.Es va desplaçar primer a Rotterdam (Països Baixos), juntament amb un altre individu, amb la intenció d'adquirir diverses armes de foc. A partir de la informació disponible, elva iniciar una investigació per localitzar-lo i arrestar-lo. Les indagacions van donar els seus fruits i se'l va situar enEl 13 d'abril es va dur a terme uni el van detenir a l'interior de l'hotel després d'interceptar-lo quan entrava en un dels ascensors. En el moment de l'arrest el fugitiu duia a sobre 3.300 euros i se li van intervenir una petita quantitat d'haixix i marihuana.El detingut ha ingressat a presó a l’espera de la seva

