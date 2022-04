El Biocom no descarta una setena onada de la pandèmia a l'estiu

Arenas coincideix

Altres notícies que et poden interessar

, investigador del grup de recerca, ha constatat en entrevista a l'ACN que des de fa diverses setmanes hi ha un augment de casos dei d'hospitalitzacions a urgències o planta que de moment no es nota a les. Álvarez creu que no es pot descartar unade la pandèmia a l'estiu -que podria dur a un escenari general d'onades semestrals- però creu que si les UCI es mantenen en aquests nivells, es podrà continuar amb "el grau deactual" de la vida social i econòmica.Per això creu que és "molt important" elque ultima el Departament de Salut, que espera que es comenci a aplicar "el més ràpid possible" per poder reaccionar en cas que sigui necessari. Álvarez ha destacat la importància de la immunització de la població -especialment la de risc- gràcies a la vacunació, fet que ha comportat que Catalunya no tingui, per exemple, un problema com el de la, "on hi ha del 60 al 70% de la gent gran sense vacunar".Però, en tot cas, cada vegada hi ha més evidència científica que indica que aquests col·lectius perden lade manera més ràpida, per la qual cosa cal estar atents per reaccionar en cas que es detecti una pujada. En aquest sentit, i tot que els investigadors del grup Biocom sempre alerten que no són experts en vacunes, seguint les directrius del que marca, Álvarez considera que una quarta dosi no es pot descartar, almenys per a aquestsPer poder determinar, doncs, si estem al davant d'una setena onada o no, caldrà esperar a veure com perd la immunització el grup "molt nombrós de persones" que van patir la malaltia entre finals de novembre i principis de febrer. Si la perden molt de cop, hi pot haver un augment de casos que acabi incidint als hospitals i, per tant, Álvarez creu que no es pot descartar la visió d'onades semestrals (una d'estiu i una d'hivern) que defensa, per exemple, l'epidemiòleg. "Hi ha gent que la veu molt clara, altres no tant, però en tot cas ningú la descarta", afirma l'investigador del grup Biocom.Però el fet objectiu és que, gràcies principalment a laassolida amb les vacunes, les UCI s'han buidat. "L'entrada a les UCI ha caigut molt, però ha caigut molt més que l'entrada a l'hospital". Per això, Álvarez creu que si continuem amb la variant òmicron, "els hospitals tindran més feina, però fer pujar les UCI és molt complicat".Sobre si caldria repensar alguna de les mesures eliminades per frenar l'expansió del virus, l'investigador recorda que són decisions que corresponen a l'àmbit polític, però manté la idea que hospitals i UCI "han de servir de fars" i posa sobre la taula que potser el que cal és "protegir els més vulnerables". En tot cas, explica que hi haque opten per un escenari d'aquest tipus, i d'altres que serien més partidaris de recuperar alguna mesura com ara les quarantenes o les mascaretes en alguns supòsits més que els actuals.Ara bé, a parer seu, el que queda clar és que "és un món molt diferent aquell en què tens una urgència i no et poden operar perquè no hi ha UCI, que un món en què tens les UCI molt buides de covid i no tens problemes d'aquest tipus" com, recorda, ha passat en onades anteriors tant acom a diversos països europeus.Per tot plegat considera que el pla de vigilància és "molt important", i espera que es posi en marxa "el més ràpid possible". Álvarez recorda la importància de saber "quina és la incidència real", que permet investigar els percentatges que acaben ai UCI o comprovar que no apareixen noves variants, per exemple.El missatge coincideix amb el que feia aquest dijous a Twitter el professor de la Universitat Rovira i Virgili, que assegurava que, amb les "poques dades" de què es disposa actualment, "de moment no hi ha elements suficients per fer saltar l'alarma de nova onada, però sí per seguir a l'aguait".Arenas creu que davant l'augment de casos de covid de la variant("que es tradueix en molts casos i poca incidència hospitalària") cal "establir un sistema de vigilància robust el més ràpid possible" i "protegir la", que "a poc a poc va perdent la immunitat vacunal i natural". Arenas creu, així, que és previsible un estiu "prou normal si no canvia òmicron", però alerta que cal "preparar el sistema per a la tardor/hivern".​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor