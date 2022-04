Els Pets retornen a l'«essència» amb el nou disc «1963»

El bateriaha explicat que al llarg de la trajectòria del grup els ha interessat apostar per fer discs més "barrocs", "amb arranjaments de cordes" o "amb vent" i que ara els ha vingut de gust fer un treball que anés “directe al gra, a l’essència de la cançó”. “El que importa és el que diu el que canta les lletres i els instruments bàsics del: la guitarra, la bateria, el baix, el teclat i les segones veus”, ha comentat en una entrevista amb l'ACN.Així, Els Pets tornen al seu origen, el 1963, en una reivindicació de la història del pop-rock. El nou treball es presenta com un cant a l’. Per Reig cal buscar l’optimisme per “tirar endavant” especialment després d’una pandèmia de la qual cal passar pàgina. “Hem d’explicar coses amb un optimisme renovat. Ja està bé de llepar-nos les ferides. Parlem dels problemes de tota la vida i recuperem la ironia”, ha plantejat.Per Gavaldà, tenen l’obligació de “donara la gent” malgrat mantenir un esperit crític. “A les cançons hi ha pinzellades de crítica social però la idea de fons és que hi ha d’haver un punt dede la realitat per molt dura que sigui”, ha comentat a l’ACN. “S’ha traslladat un pànic tan extrem a la població que costarà molt que com a societat siguem capaços de recuperar la sensació de llibertat que teníem”, ha analitzat Gavaldà. Les 12 cançons del nou disc “són curtes” i esdevenen una “col·lecció de comiats” i de “que et treus de sobre”. “De tancar una porta per obrir-ne una altra, d'adonar-te que hi ha cops que les coses petites t’omplen més”, ha comentat respecte del que volen transmetre les cançons.El disc s’ha fet possible en poc més de dos mesos i, per retornar a l’essència, s’ha enregistrat tot en analògic amb cinta antiga i ambde l’època en la qual va néixer el grup. “La manera més tradicional d’enregistrar un disc. No fa servir gaire la tecnologia actual que és capaç de maquillar la cosa més difícil de salvar. Hem fet presses úniques i si t’equivoques tornes a començar. O bé, si no queda bé del tot però té ànima es manté”, ha dit Gavaldà. “Havíem de tenir un disc que puguem defensar en el directe”, ha afegit el músicLa gira del nou disc es presenta amb bona part dels primers concerts amb les entrades exhaurides. Arrenca amb un concert aldei té altres parades amb poques localitats disponibles a. Els integrants del grup, conscients que tenen un públic fidel amb ganes de sentir-los, han pronosticat una gira que serà una “catarsi” on es podran veure les cares i “saltar i ballar”. “Ens han vingut a veure en les pitjors condicions possibles i ara els volem tornar el regal amb un concert normal”, han expressat.Amb el tretzèa les seves espatlles, el grup es veu “bé” i “contents” per l’estat de salut de la banda. “Estem en el postpart”, ha ironitzat Gavaldà respecte del moment que viuen. Elshan assegurat que tenen unes ganes “boges” de començar a girar. “El proper disc, si el fem, bé i si no doncs no passa res”, ha assegurat respecte si el disc que publiquen aquest divendres és l’últim de la banda.