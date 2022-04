CaixaBank guanya 707 milions el primer trimestre, un 21,9% més que l'any passat

Crèdit

en el primer trimestre del 2022, un 21,9% més respecte al mateix període de l'any passat si es fa la suma dels resultats de CaixaBank i Bankia sense tenir en compte els impactes extraordinaris de la fusió. En aquell primer trimestre, el benefici proforma va ser de 580 milions. El resultat d'enguany, però, cau un 85,2%, des dels 4.786 milions d'euros de fa un any, si es comptabilitza l'aportació positiva neta de 4.300 milions d'euros pel fons negatiu de comerç i el registre de 28 milions de despeses extraordinàries netes d'impostos derivades de la fusió.Si s'exclouen els, el banc basa l'evolució positiva dels resultats en l'augment del marge d'explotació (+5,4%) i la reducció de les dotacions per insolvències (-23,2%) i altres provisions (-37,7%).Actualment, CaixaBank téa la xarxa de prop de 5.000 oficines ai compta amb uns 700.000 milions d'euros en actius.D'acord amb la informació que CaixaBank ha publicat a la CNMV,se situen en 2.761 milions d'euros, un descens de l'1,7% marcat per la caiguda del marge d'interessos (-5,4%) respecte al mateix període de l'any passat. En comparació amb el darrer trimestre del 2021, el marge cau un 0,6%.Pel que fa alscreixen fins als 969 milions d'euros, un 2,9% més en comparació amb fa un any. Malgrat això, les comissions bancàries recurrents es redueixen un 3,3% per la unificació dels programes de fidelització de clients.En canvi, creixen un 2,3% les(+2,3%) i les vinculades a la gestió de productes d'estalvis a llarg termini (+10,3%).Segons el conseller delegat de l'entitat,un cop completada el 90% de la integració de les oficines i les sortides d'empleats previstes, CaixaBank es pot centrar ara "en el creixement del negoci". De fet, el grup té previst presentar el 17 de maig el seu nou pla estratègic per "definir el rumb i la velocitat de l'entitat per als propers tres anys".El crèdit a la clientela arriba aquest trimestre als 353.404 milions d'euros, un 0,1% més respecte al trimestre anterior, i elssón 619.892 milions.Elcau un 0,8% trimestral (138.166 milions) per l'amortització de la cartera, tot i que baixa menys que en períodes anteriors. El crèdit a particulars per altres finalitats baixa un 1,6% fins als 44.258 milions, tot i que en aquest apartat es nota una millora del 0,6% en el crèdit al consum, que arriba als 18.825 milions.D'altra banda, CaixaBank destaca l'increment del 0,8% en el(148.575 milions), que arriba al 22% en el cas de les pimes, i del 5,4% en les operacions de crèdit al sector públic (21.906 milions).Segons explica CaixaBank, el 7% del total de crèdits que ha concedit ambja s'han amortitzat. De la resta, un 40% ja han iniciat el període de facturació a tancament del primer trimestre del 2022, i un 91% ho hauran fet quan s'acabi el segon. L'entitat apunta que un 97% del crèdit amb aval ICO es considera part de la cartera sana.El resultat decau un 43,1% fins als 50 milions d'euros perquè l'entitat ha sortit del banc austríac Erste Bank i ha assumit Bankia Vida. Precisament la integració de Bankia Vida explica també la caiguda del resultat de participades d'un 27,8% respecte a l'últim trimestre del 2022.CaixaBank ha reduïten un 4,3% en el compte proforma per les sinèrgies de la fusió. En concret, la despesa de personal ha baixat un 5,3% i la despesa general un 7,2%. La disminució es deu, principalment, a l'ERO aplicat per l'entitat en els últims mesos.A tancament d'aquest trimestre, CaixaBank comptava amb gairebé3.290 menys que a finals del 2021, una reducció del 7,3%. Pel que fa a oficines, la reducció ha estat de pràcticament el 10%, amb 4.485 sucursals aquest trimestre, per sota de les 4.970 del tancament de l'any passat. Els caixers són actualment 12.175, un 6,4% menys respecte als 13.008 de l'últim trimestre.D'altra banda, CaixaBank ha constituït aquest trimestre unde 214 milions per reflectir l'impacte estimat de la guerra d'Ucraïna. A més, té 1.196 milions d'euros en el fons Covid-19, xifra que se situava en els 1.395 milions a finals de l'any passat. El cost del risc dels últims 12 mesos se situa en el 0,23%.Les dades del primer trimestre mostren quese situa en el 3,5%, una dècima per sota del tancament del 2021, amb una taxa de cobertura que puja del 63% al 65% per la caiguda de dubtosos.En concret, elsen mans de CaixaBank sumen actualment 13.361 milions d'euros, una reducció trimestral de 272 milions. L'entitat compta amb una cartera de 2.223 milions d'euros en adjudicats nets disponibles per a la venda. La xifra suposa una reducció de 56 milions.CaixaBank ha reforçat en el primer trimestre els seus nivells de. La ràtio de capital Common Equity Tier 1 (CET1) se situa en el 13,4%, i la ràtio MREL total proforma arriba al 26,5%, complint així amb el nivell exigit per al 2024.Elsse situen en 171.202 milions d'euros, amb un creixement de 2.854 milions d'euros en el trimestre. El Liquidity Coverage Ratio del Grup (LCR) a 31 de març del 2022 és del 315%, mostrant una folgada posició de liquiditat (325% LCR mitjana últims 12 mesos), per sobre del mínim requerit del 100%.Ela 31 de març del 2022 arriba a 80.752 milions d'euros corresponents a TLTRO III.

