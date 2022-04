Caiguda general de WhatsApp

a última hora d'aquest dijous. El servei de missatgeria instantània pateix una caiguda general quedes de dos quarts d'onze de la nit. La pàgina web Down detector ha registrat la incidència gràcies als avisos de milers d'usuaris.Tot i que en alguns casos sí que és possible comunicar-se amb els contactes,Com és habitual, Twitter s'ha omplert de piulades que anuncien la caiguda de WhatsApp arreu del món.En aquesta ocasió, no hi ha afectació a les altres apps de Meta, com són, a diferència de caigudes anteriors. Whatsapp ha admès els "problemes" al seu compte de Twitter, on ha assegurat que els tècnics "treballen perquè les coses tornin a funcionar sense problemes".

